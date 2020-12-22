Власти не обнаружили пресную воду под Ялтой

22.12.2020, 10:48, Разное

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…и заявили о необходимости использования опреснительной установки.

Несмотря на информацию о достаточном количестве подземных запасов воды в Крыму, власти региона не обнаружили их под Ялтой и теперь намерены обеспечить главный курорт полуострова водой с помощью опреснительной установки. Об этом 21 декабря на заседании по проблемам водоснабжения республики заявил губернатор Сергей Аксенов.

«С коллегами из федерального центра поставили точку в обсуждении на предмет того, что там есть какие-то запасы воды. Нет ничего…В Ялте для гарантированного водоснабжения необходимо ставить опреснение», — отметил глава Крыма, подчеркнув, что этот вопрос уже согласован на федеральном уровне.

Помимо Ялты, власти республики планируют построить еще как минимум четыре опреснителя морской воды: под Симферополем, в Судаке, Керчи и Феодосии.

Ранее в Большой Ялте, как и в ряде других регионов полуострова, ввели почасовые графики подачи воды: по три часа утром и три часа вечером. Как сообщили «Новой» в местном водоканале, объем запасов в Счастливенском и Загорском водохранилищах, которые снабжают курортный регион водой, составляет 2 млн 217 тыс кубометров. Однако в последние дни из-за благоприятных погодных условий в них ежесуточно поступает более 30 тысяч кубометров воды за счет естественного наполнения.

В этой связи в администрации города обещают утвердить новый график водоснабжения, максимально комфортный для граждан.

Президент РФ Владимир Путин заявил на минувшей большой пресс-конференции, что в Крыму достаточно запасов пресной воды, а обеспечение местных жителей водой при помощи опреснительных установок не может быть повсеместным из-за их большой стоимости. По предварительным оценкам специалистов, стоимость строительства одной установки составляет порядка 30 млрд руб.

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Об этом же в конце октября говорил и вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам своего визита на полуостров.

«Добыча подземных вод на порядок дешевле и проще. Мы еще раз посчитаем во что все это обойдется. Кроме самой установки нужно будет посмотреть выпуск в море, как произойдет подача в сеть, подача электроэнергии. Это достаточно энергоемкое мероприятие. Прорабатываем его как запасной вариант, чтобы в случае недостатка воды можно было запустить его в работу», — заявлял журналистам вице-премьер.

Он также сообщал, что подземные запасы воды на полуострове достаточно большие: от 1,3 до 1,7 млн. кубометров. Правда, по его же словам, эта информация основывается на данных Росгеологии, полученных еще при Советском Союзе.

Александр Егоров,

Симферополь