 

В Киеве новогодние локации, где не соблюдают правила карантина, будут закрывать – Госпродпотребслужба

22.12.2020, 10:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госпродпотребслужба намерена ужесточить контроль за мероприятиями на новогодние праздники в Киеве, в частности – за работой ярмарок из-за несоблюдения посетителями противоэпидемических мер. Об этом “Сегодня” 21 декабря сказал глава Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

“Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемических мер. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности”, – заявил он.

Рубан отметил, что это касается тех новогодних локаций, где не соблюдаются правила карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 979 506 человек, 16 897 заболевших умерло, 600 288 выздоровело.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года. С 19 декабря действуют новые карантинные ограничения. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / У прибывшей в Таиланд россиянки обнаружили коронавирус

09.09 / Экономика: Польская альтернатива «Северному потоку-2» оставит Европу без газа

20.12 / “Вместо подарков себе и друзьям”. Папа Франциск призвал перед Рождеством помочь нуждающимся

12.07 / Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

28.10 / Космонавт попросил сделать на корабле «Орел» кресла как на американском Crew Dragon

12.08 / Лукашенко собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности

31.10 / “Альтернативы нет”. Джонсон объявил в Великобритании повторный локдаун до декабря

24.09 / Российский корабль покинул датскую акваторию после столкновения с контейнеровозом

27.08 / МИД Украины о визите Путина в Крым: Грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности

06.08 / Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска