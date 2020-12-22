 

Зеленский уволил Ковалив с поста заместителя главы Офиса президента

22.12.2020, 10:46, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя главы Офиса президента (ОПУ) Юлию Ковалив, говорится в указе главы государства №580/2020 от 22 декабря.

“Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины”, – сказано в тексте документа.

Следующим указом №581/2020 он назначил заместителем руководителя ОПУ Юлию Свириденко.

“Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины”, – говорится в документе. 

Ковалив уже отреагировала на свое увольнение.

“Я оставляю должность заместителя руководителя Офиса президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время. И я благодарю Владимира Зеленского и каждого, с кем мы работали вместе и достигали результатов”, – написала она в Facebook.

https://www.facebook.com/yuliya.kovaliv/posts/3598259650220736

Она пообещала в дальнейшем прилагать усилия, чтобы Украина становилась экономически сильнее, а благосостояние граждан росло.

Офис Зеленского считает, что Ковалив сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины. При ней удалось наработать меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантина, приняты важные законы и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ, отметили в ОПУ.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2233257003485821

Ковалив остается в команде Зеленского, говорят собеседники “Украинской правды” в ОПУ отмечают, что она остается в “Нафтогазе” и будет советником Зеленского.

Юлия Свириденко закончила Киевский торгово-экономический университет. Была главой постоянного представительства Чернигова в китайском городе Уси (на востоке Китая недалеко  Шанхая). В 2015 году работала советником главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА).

В 2018 году выполняла обязанности главы Черниговской ОГА, сказано в ее биографии на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Свириденко занимала пост заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с сентября 2019 года.

Ковалив работала в Офисе президента с сентября прошлого года. До этого в разное время она занимала должности замглавы министра экономического развития и торговли, главы офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины, возглавляла наблюдательный совет НАК “Нафтогаз України”. Последним местом работы до ОПУ у Ковалив был набсовет “Нафтогаза”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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