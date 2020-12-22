 

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми нарушили правила самоизоляции в Великобритании

22.12.2020, 10:12, Разное
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Неделю назад в Минздраве Великобритании сообщили об обнаружении нового типа коронавируса, который распространяется быстрее, нежели “привычный” SARS-CoV-2. В связи с этим власти ужесточили ограничения, например, запретив жителям Лондона и нескольких регионов Англии встречаться с другими семьями – видеться можно только на открытом воздухе и лишь с одним человеком. Пока в стране бушует паника, королевская семья совершила не самую легальную прогулку, нарушив правила самоизоляции.

Семья принца УильямаСреди нарушителей оказались принц Уильям, Кейт Миддлтон, их дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, которые в ночи встретились с принцем Эдвардом, графиней Софи и их детьми – Луизой и Джеймсом. В итоге, общая численность компании составила 9 человек, что противоречит правилам. Все они были замечены во время прогулки в Норфолке на территории поместья Сандригем, а Сандрингем подпадает под следующие ограничения: можно видеться со знакомыми, с которыми не живете вместе, на улице в группе, численностью не более шести человек, включая детей.

Полиция может принимать меры против нарушителей: за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 200 фунтов стерлингов, за каждое следующее нарушение – значительное увеличение суммы штрафа.

Семья принца Эдварда



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