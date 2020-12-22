Ученые назвали пиво эффективным средством от головной боли

22.12.2020, 10:04, Разное

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Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что пиво не хуже парацетамола справляется с головной болью. Медицинский препарат лишь на 25% оказался эффективнее слабоалкогольного напитка.

В исследовании ученых приняли участие 400 добровольцев. Их поделили на две группы. В случае возникновения головной боли респонденты принимали парацетамол или две пинты пива в зависимости от того, в какой группе они оказались. Результаты эксперимента удивили исследователей.

Так, парацетамол в плане устранения головной боли был более эффективным, чем пиво, но всего лишь на 25%. Теперь исследователи считают, что умеренное употребление пива способно положительно воздействовать на организм человека, помочь в борьбе со стрессом, улучшить память и даже сделать более крепкой костную систему. Однако медики предупреждают, что чрезмерное употребление пива может нанести вред здоровью человека.