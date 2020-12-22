«Большое счастье быть твоей мамой»: Ксения Бородина трогательно поздравила младшую дочь с днем рождения

22.12.2020, 10:04, Разное

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Популярная российская ведущая Ксения Бородина трогательно поздравила свою младшую дочь с днем рождения. 22 декабря маленькой Теоне исполнилось пять лет. Пост, посвященный наследнице, знаменитость обнародовала в социальной сети Instagram.

Ксения Бородина рассказала, что росла без братьев и сестер, но всегда мечтала о большой семье. Ей казалось, что иметь одного ребенка – счастье, а двоих – что-то на грани фантастики. Ведущая думала, что после Маруси не родит больше детей, но жизнь сложилась по-другому. Она является самой счастливой мамой на планете, поскольку у нее есть две дочери.

Когда появилась на свет Теона, Ксения Бородина долго смотрела на малышку и не могла поверить, что родила ее. Девочка была совершенно не похожа на ведущую – у нее другие волосы и другие глаза. Знаменитость не понимала, как теперь можно любить двоих детей, но позже нашла ответы на все вопросы.

Бородина отметила, что готова давать маленькой Теоне много любви и внимания, в котором она по-прежнему нуждается. Младшая дочь всегда удивляет свою семью, превращает каждый день в тот, который не похож на предыдущий. Девочка обладает сильным характером, но в то же время добрым маленьким сердцем.

Публикацию звездная мама сопроводила фотографией именинницы в роскошном красном платье. В комментариях подписчики присоединились к ее поздравлениям.