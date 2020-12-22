“Это было нелегко”: Молодая жена Петросяна устроила маленькому сыну первую фотосессию

22.12.2020, 10:04, Разное

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Молодая жена юмориста Евгения Петросяна устроила первую профессиональную фотосессию своему сыну Вагану. Татьяна Брухунова решила организовать съемку за пределами дома. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram она призналась подписчикам, что сделать это было нелегко.

Татьяна Брухунова стала мамой в марте нынешнего года. Сначала супруга Петросяна скрывала факт пополнения в семье. Осенью в день рождения комика пара призналась, что стала родителями. Сына Вагана звездная чета назвала в честь отца юмориста. Теперь супруга Петросяна часто делится с фолловерами постами о материнстве.

Вчера Татьяна Брухунова решила устроить съемку не дома, а в одной из столичных студий. Процесс выдался нелегким, но молодая мама оказалась довольна результатом.



Изображение взято с: Instagram @bruhunova

Поклонники поздравили супругу Петросяна с данным событием. Они попросили показать снимки, которые получилось сделать в рамках фотосессии. В то же время нашлись и те, кто заявил, что Брухунова не покажет результат съемки, поскольку она не привыкла выставлять напоказ семейную жизнь.