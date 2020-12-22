 

В РФ предложили освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

22.12.2020, 9:33, Новости дня
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Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания некоторым категориям россиян.

Петунин направил письмо с соответствующим предложением главе Минпромторга Денису Мантурову. В нем он отметил, что проблема роста цен на продукты не так давно поднималась президентом Владимиром Путиным, в результате чего правительство приняло меры, направленные на стабилизацию ситуации, передает RT.

В обращении подчеркивается, что на приобретение продовольственной продукции приходится значительная доля расходов самых уязвимых категорий граждан – пенсионеров, а также малоимущих, чей доход не превышает величины прожиточного минимума.

«Снизить размер данных расходов могло бы освобождение данных граждан от уплаты НДС за приобретаемые продукты питания», – говорится в тексте.

По мнению Петунина, этого можно достичь путем его автоматического возврата при проведении оплаты с помощью банковской карты, при этом с установлением ежемесячного лимита, подлежащего возврату НДС во избежание злоупотреблений.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10-20%, что позволило бы наиболее уязвимым категориям общества – пенсионерам и малоимущим – снизить свои расходы на продовольственные товары», – подчеркивается в обращении.

В настоящее время в отношении продовольственных товаров действует НДС со ставками 10 и 20%.

Ранее в РФ предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих. Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал, что реакция по итогам соглашений по стабилизации цен обязательно будет в течение нескольких недель.



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