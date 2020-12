Евросоюз пока не вводит запрет на въезд из Великобритании – СМИ

22.12.2020, 9:32, Новости дня

Власти Европейского союза не собираются запрещать въезд на территорию всех стран из Великобритании. Об этом пишет ТАСС 21 декабря со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Вопрос о закрытии границ с Британией находится в компетенции национальных властей, а не Евросоюза, пояснил собеседник агентства.

Никакого решения Евросоюза о введении запрета на поездки в Великобританию до полуночи завтрашнего дня (22 декабря) пока нет. Ограничения на поездки являются национальной компетенцией, ЕС работает над согласованным подходом в отношении мер, применяемых к сообщению с Великобританией, сказал собеседник агентства.

О том, что в Евросоюзе обсуждают возможную остановку поездок из Великобритании, писал в Twitter политический обозреватель британского телеканала ITV Пол Брэнд.

“Мы получаем противоречивые сообщения из ЕС о полном запрете на поездки. Нужно подождать, пока не наступит полная ясность”, – отметил он 21 декабря.

По словам Брэнда, с призывом к ЕС закрыть авиасообщение с Великобританией выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Сначала сообщалось, что такое решение могут принять и украинские власти. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пока закрывать авиасообщение с Великобританией Украина не будет. МИД Украины рекомендовал гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и Юго-Восточную Англию.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.

Врач-инфекционист Виктор Петров сообщил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный на прошлой неделе в Великобритании, подтвержден у жителя Закарпатской области.