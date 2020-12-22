Во Львовской области пытались создать фейковые органы местного самоуправления – полиция

22.12.2020, 9:32, Новости дня

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Группа людей во Львовской области пыталась создать фейковые органы местного самоуправления. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба областной полиции.

“Дознаватели Сколевского отделения полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в области установили, что шестеро жителей Львовской и Ровенской областей в течение декабря 2020 года организовывали и проводили собрания с населением Львовской области с целью создания не предусмотренных законодательством органов местного самоуправления, которые дублируют функции соответствующих существующих органов”, – говорится в сообщении.

7 декабря злоумышленники провели собрание с жителями Сколевского района, где объявили о создании незаконного органа местного самоуправления в одном из сел и избрали “депутатов” и “голову”, сообщила полиция.

“8 декабря злоумышленники организовали собрание местных жителей во Львове, на котором побудили присутствующих к созданию псевдооргана государственной власти под названием “орган местного самоуправления Львовского городского совета”, – отметили в полиции.

По версии следствия, к инцидентам причастны 48-летний житель Каменка-Бугского района, 38-летняя жительница Сколевского района, 60-летний житель Львова, а также трое жителей Ровенской области в возрасте 49, 56 и 57 лет.

Открыто уголовное производство по п. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины (самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний). Санкция статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

18–20 декабря правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов дела.

“Полицейские изъяли мобильные телефоны, флеш-носители и диски, протоколы собраний, газеты и документы с данными об образовании незаконных органов местного самоуправления и другие вещественные доказательства”, – говорится в сообщении.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист