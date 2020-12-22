Закрытие границ Францией ударит по поставкам продовольствия в Великобританию

22.12.2020, 9:35, Новости дня

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Французские власти решили приостановить перевозки из Соединённого Королевства на 48 часов в связи с появлением в стране нового штамма коронавируса. По мнению экспертов, эта мера может привести к простоям грузовых машин и сбоям поставок различных товаров, включая продукты питания, в саму Великобританию, пишет The Guardian.



Reuters

Решение Франции временно заблокировать въезд британским грузовикам в ответ на появление нового штамма COVID-19 негативно скажется на поставках продуктов питания и других потребительских товаров в Соединённое Королевство. С таким предупреждением выступили представители отрасли, пишет The Guardian.

Накануне французское правительство заявило, что в ночь с воскресенья на понедельник на 48 часов приостанавливаются все пассажирские и грузовые перевозки из Великобритании во Францию. Несмотря на отсутствие запрета на движение в обратном направлении, многие из 10 тыс. грузовиков, которые ежедневно пересекают Ла-Манш через туннель и порт Дувр, простаивают пустыми и не забирают из крупных распределительных центров на севере Франции и Бельгии скоропортящиеся продукты.

«Французский запрет длится всего 48 часов, но он окажет разрушительный эффект на цепочку поставок», — заявил в интервью изданию директор по политическим вопросам британской Ассоциации автомобильных грузоперевозок (Road Haulage Association) Род Маккензи.

«В последние дни мы видели очереди по обе стороны Ла-Манша на фоне накопления запасов из-за брексита и рождественского ажиотажа. И это закрытие границ будет означать, что всё, включая запасы скоропортящихся продуктов, пострадает», — предположил он.

По словам Маккензи, ежедневные поставки британских перевозчиков зависят от коротких маршрутов через Па-де-Кале. При этом речь идёт о различных товарах: заводских деталях, свежих и замороженных овощах и всех рождественских поставках.

Между тем грузоперевозчики уже испытывали огромное давление. В течение последних трёх недель на двух основных подъездных дорогах к Дувру и терминалу Евротоннеля почти каждый день появлялись пробки протяжённостью в несколько миль, среди прочего вызванные миграционными проверками.

«Здоровье и безопасность водителей являются нашей главной задачей. Поэтому очень важно, чтобы их и впредь признавали работниками жизненно важных отраслей экономики, а в случае необходимости в приоритетном порядке проводили их тестирование (на коронавирус. — ИноТВ), чтобы обеспечить непрерывное движение товаров во Францию и из Франции», — заявили в объединении британских грузоперевозчиков Logistics UK. Представители организации также призвали покупателей не подаваться панике.

Источники сообщили The Guardian, что поставки через Ла-Манш основных лекарств, включая вакцину от коронавируса Pfizer, будут продолжаться. Кроме того, планы на случай экстренной ситуации предусматривают использование восьми других портов, которые были созданы для получения критически важных медицинских товаров на случай, если брексит приведёт к транспортным перегрузкам.