Calvin Klein выпустит «антиновичковые» трусы

22.12.2020, 9:37, Разное

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Модный дом Calvin Klein планирует к выпуску несколько моделей нижнего белья, сигнализирующего о нанесении боевых отравляющих веществ класса «Новичок», сообщается в пресс-релизе компании.

Как уточняется в пресс-релизе, антиновичковые («novichock-safe») трусы будут иметь специальный слой на основе нанотехнологий, меняющий цвет белья при контакте с боевыми отравляющими веществами класса «Новичок».

– Мы живём в очень непростое время, каждый хочет чувствовать себя в безопасности, это наш вклад в общее дело, мы гордимся новой линейкой, — прокомментировала появление нового продукта на рынке креативный директор Calvin Klein Джессика Ломакс.

Как уточнила Ломакс, первую партию новой линейки составят мужские трусы с гульфиком, сшитые по образцам, которые модный дом получил от российского Фонда борьбы с коррупцией.

Объявление о новинке уже вызвало ажиотаж в России. По сообщению российского представительства Calvin Klein, российская квота была раскуплена по предзаказам за несколько минут, несмотря на объявленную цену в 699 долларов США.