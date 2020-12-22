Обладателей стиральных машин обложат налогом

22.12.2020, 9:37, Разное

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства подало на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий ввод ежемесячного сбора с обладателей стиральных машин, в случае если они находятся в частном пользовании.

В ведомстве подсчитали, что использование такой техники служит причиной регулярного засорение канализации и несёт особую экологическую опасность.

В Минстрое предложили включить сумму сбора в коммунальные платёжки. Его размер будет привязан к тарифу на водоотведение, установленным поставщиком услуги, и непосредственно к количеству потреблённой за месяц воды. При вводе решения управленцы также руководствовались стремлением помочь малому бизнесу и возродить прачечную отрасль страны. В министерстве рассчитывают, что при ежегодно растущих тарифах на коммунальные услуги к 2030 году пользоваться дома стиральной машиной будут исключительно люди с высоким уровнем доходов, остальные просто откажутся от такой роскоши и пойдут в прачечные, для которых сбор не предусмотрен.

– Посмотрим на цивилизованный мир, а не на такую страну как наша. В Америке очень много прачечных, и страна живёт и процветает. Впрочем, наше новшество никому ничего не запрещает. В то же время владельцы автомобилей платят ежегодный сбор, а стиралка — тоже машина, и её владельцы тоже должны платить. Это справедливо, — прокомментировал инициативу замминистра Григорий Калистратов.

В случае если владелец стиральной машины прекратил её использовать или избавился от неё, он должен обратиться с соответствующим заявлением в свою управляющую компанию, мастер которой проведёт проверку и подпишет акт о прекращении эксплуатации. После этого ежегодный сбор будет отменен. Сокрытие использования стиральной машины будет расценено как административное правонарушение.

Рассмотрение законопроекта в парламенте назначено на январь 2021 года. Также в министерстве обсудили инициативу по регистрации стиральных машин, но пока не пришли к единому мнению.