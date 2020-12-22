 

Обладателей стиральных машин обложат налогом

22.12.2020, 9:37, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства подало на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий ввод ежемесячного сбора с обладателей стиральных машин, в случае если они находятся в частном пользовании.

В ведомстве подсчитали, что использование такой техники служит причиной регулярного засорение канализации и несёт особую экологическую опасность.

В Минстрое предложили включить сумму сбора в коммунальные платёжки. Его размер будет привязан к тарифу на водоотведение, установленным поставщиком услуги, и непосредственно к количеству потреблённой за месяц воды. При вводе решения управленцы также руководствовались стремлением помочь малому бизнесу и возродить прачечную отрасль страны. В министерстве рассчитывают, что при ежегодно растущих тарифах на коммунальные услуги к 2030 году пользоваться дома стиральной машиной будут исключительно люди с высоким уровнем доходов, остальные просто откажутся от такой роскоши и пойдут в прачечные, для которых сбор не предусмотрен.

– Посмотрим на цивилизованный мир, а не на такую страну как наша. В Америке очень много прачечных, и страна живёт и процветает. Впрочем, наше новшество никому ничего не запрещает. В то же время владельцы автомобилей платят ежегодный сбор, а стиралка — тоже машина, и её владельцы тоже должны платить. Это справедливо, — прокомментировал инициативу замминистра Григорий Калистратов.

В случае если владелец стиральной машины прекратил её использовать или избавился от неё, он должен обратиться с соответствующим заявлением в свою управляющую компанию, мастер которой проведёт проверку и подпишет акт о прекращении эксплуатации. После этого ежегодный сбор будет отменен. Сокрытие использования стиральной машины будет расценено как административное правонарушение.

Рассмотрение законопроекта в парламенте назначено на январь 2021 года. Также в министерстве обсудили инициативу по регистрации стиральных машин, но пока не пришли к единому мнению.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Роза Сябитова призналась, почему в реальной жизни не общается с Ларисой Гузеевой

16.11 / Президент Перу ушел в отставку на фоне протестов

19.10 / Как «черная сущность» подглядывала за девушками

11.12 / Ольга Кузьмина призналась, что выступала на «Ледниковом периоде» со сломанными ребрами

05.07 / Мнение: Как банки будут нас стричь

23.09 / Как Москва добирала мундепов

27.10 / Эксперт допустил приход третьей волны коронавируса в Россию

16.07 / Лукашенко вызвали на бой: Без понтов и уголовщины

03.09 / Украина намерена вооружить свои войска вертолетами «Киборг»

17.08 / Путин, введи войска…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска