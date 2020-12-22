 

Таролог предсказала Седоковой разрушение брака в 2021 году

22.12.2020, 9:10, Разное
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Магистр вепсской магии и таролог Лиянна предсказала, что в случае «сильнейшего перекоса» брак певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы может разрушиться уже в 2021 году. Спасение она видит в рождении ребенка.
Раскинув свои карты Таро Лиянна отметила, что ей выпал «Дьявол», символизирующий сложные времена. Эта карта указывает на «бурную страсть и качественный секс», но в будущем из-за сложных характеров у Тиммы и Седоковой может начаться «сильнейший перекос», где внимание сосредоточится на материальных благах.

Кроме того, по словам Лиянны, Седокова и Тимма обладают сильной харизмой, из-за чего оба будут получать чрезмерное внимание. Все это может завершиться подозрениями в неверности или даже изменами. Но рождение общего ребенка, а также «железная воля» баскетболиста способна сохранить брак на долгие времена.



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