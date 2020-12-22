Корчевников показал фрагмент своего выступления на чемпионате по самбо

22.12.2020, 9:10, Разное

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Российский телеведущий Борис Корчевников опубликовал в Instagram видео с фрагментом своей борьбы на чемпионате МГУ по самбо. Его поклонников удивило, что ранее ведущий профессионально занимался спортом, в ролике его соперник ничего не смог с ним поделать.

В юности Корчевников много времени посвятил самбо, однако об этом знали лишь некоторые его поклонники. Для семейного архива ведущий записывал свои выступления на камеру, поэтому после цифровой обработки смог поделиться видео с подписчиками.

По словам Бориса Корчевникова, данный чемпионат проходил в 1998 году. После него он получил разряд. Фанатов телеведущего поразило не только то, что он занимался борьбой, но и его физическая сила, а также мертвая хватка, которой он вцепился в соперника. О личной жизни Корчевников предпочитает не распространяться, поэтому о ней ничего неизвестно.