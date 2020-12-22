 

Apple планирует начать выпуск беспилотных автомобилей в 2024 году – СМИ

22.12.2020, 8:58, Новости дня
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Компания Apple планирует в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей. Об этом 21 декабря сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Как пишет агентство, Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года – речь идет о проекте Titan. Концепция этого проекта пересматривалась. Компания планировала сосредоточиться на программном обеспечении, но позже отказалась от этой идеи. 

Сейчас центральное место в стратегии Apple занимает новая конструкция аккумулятора, которая может радикально снизить стоимость аккумуляторов и увеличить запас хода автомобиля, сообщили источники журналистам.

Вместе с тем источники считают, что задержки, связанные с пандемией коронавируса, могут отодвинуть начало производства беспилотных автомобилей на 2025 год или позже.

Впервые публично в Apple заговорили о создании беспилотных автомобилей в 2016 году. Спустя год компания получила разрешение на их тестирование, а в августе 2018 случилась первое ДТП при участии беспилотника Apple.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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