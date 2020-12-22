Разработанные ПАО «ОДК-Сатурн» аддитивные материалы получат применение в морских газотурбинных двигателях

22.12.2020, 8:41, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

ПАО «ОДК-Сатурн» завершило работы по исследованию стойкости к морской коррозии синтезированных материалов из металлопорошковых композиций собственной разработки и их пригодности к использованию в изделиях морского назначения.

Результаты данной работы послужили базисом для внесения рассматриваемых материалов в профильный отраслевой перечень, являющийся регламентирующим документом при выборе материалов для конструирования деталей и сборочных единиц газотурбинных двигателей морской тематики.

В декабре текущего года межведомственная комиссия при ФГУП НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» приняла положительное решение о пригодности к использованию синтезированных материалов из кобальтового сплава марки КХ28М6 и стали марки Х15Н5Д4Б, разработанных ПАО «ОДК-Сатурн», в морских газотурбинных двигателях и судостроительной отрасли в целом и внесению в профильный отраслевой перечень.

– Заключения экспертов головной организации по материалам в судостроении свидетельствуют о том, что данные отечественные сплавы, синтезируемые из металлопорошковых композиций разработки ПАО «ОДК-Сатурн», по ряду характеристик превосходят уровень импортных аналогов, а также традиционно применяемых отечественных материалов, ранее разрешенных к применению в газотурбинных двигателях морского назначения. Безусловно это еще один большой шаг АО «ОДК» в развитии и внедрении аддитивных технологий в РФ, – отметил заместитель главного инженера опытного завода ПАО «ОДК-Сатурн» по аддитивным технологиям – руководитель проекта «Аддитивные технологии в АО «ОДК» Денис Федосеев.

ПАО «ОДК-Сатурн» является активным участником проекта АО «ОДК» по развитию аддитивных технологий. Компания внедряет в цепочку создания ценностей новейшее оборудование послойного синтеза, ведет по программе импортозамещения разработку отечественных металлопорошковых композиций, детали, полученные аддитивным способом, присутствуют в каждом новом двигателе, разрабатываемом предприятием.

Еще в конце 2017 года в ПАО «ОДК-Сатурн» прошел квалификационные испытания новый морской газотурбинный двигатель М70ФРУ-Р, порядка 3 % от массы деталей которого были изготовлены аддитивным способом. Это событие стало знаковым в плане внедрения аддитивных технологий в конструкцию изделия. Применение импортных материалов в тот момент было обусловлено отсутствием на рынке отечественных аналогов.

Преследуя цели импортозамещения и развития конкурентных условий на рынке материалов для аддитивного производства, в 2019 – 2020 годах ПАО «ОДК-Сатурн» при участии ведущих российских компаний порошковой металлургии разработало и успешно паспортизировало отечественные материалы на основе кобальта, нержавеющей стали и титанового сплава для применения в авиационных газотурбинных двигателях.

Сдерживающим фактором для использования синтезированных материалов из кобальтового сплава марки КХ28М6 и стали марки Х15Н5Д4Б в ГТД морского назначения оставалось их отсутствие в профильном отраслевом перечне-ограничителе. Для снятия данного барьера в конце 2019 года ПАО «ОДК-Сатурн» совместно с ФГУП НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» инициировало работы по исследованию стойкости материалов к морской коррозии, которые успешно завершились в октябре 2020 года.

Принимая во внимание возможности аддитивных технологий по снижению циклов производства деталей в 3-4 раза, увеличению коэффициента использования материала с 0,5 до 0,95, конструкторскими отделами ПАО «ОДК-Сатурн» сформирован перечень ремонтных деталей морских ГТД иностранного производства, эксплуатационные характеристики которых обеспечиваются свойствами разработанных материалов, отработаны технологии их изготовления.

Материалы из кобальтового сплава марки КХ28М6 и стали марки Х15Н5Д4Б, разработанные ПАО «ОДК-Сатурн», стали первыми российскими синтезируемыми материалами, вошедшими в ограничительные перечни материалов как для морского, так и авиадвигателестроения.

Пресс-центр ПАО «ОДК-Сатурн»