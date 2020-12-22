 

Киркоров и Стоцкая страстно поцеловались на публике после мюзикла

22.12.2020, 8:16, Разное
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Страстный поцелуй Киркорова и Стоцкой вновь оживил разговоры о том, что между ними существует тайный роман. Однако сама певица опровергает подобные слухи, называя Киркорова исключительно своим другом.
На премьере мюзикла «Шахматы», в котором участие принял Киркоров, побывала Стоцкая. После завершения выступления певец вручил ей часть подаренных ему букетов, а потом страстно поцеловал ее в губы. Пользователи Сети сочли этот поступок за знак, что между парой еще существуют отношения. Сам исполнитель признался, что устроил мюзикл ради нее.

Ранее Анастасия Стоцкая утверждала, что в молодости она испытывала чувства к Киркорову, но с тех пор остепенилась. Сейчас она замужем и воспитывает сына и дочь, которые, по мнению поклонников, похожи на Киркорова. По словам фанатов пары, даже если между ними действительно только дружба «вместе они выглядят все же шикарно».



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