При Ватикане создан Совет инклюзивного капитализма

22.12.2020, 8:16, Разное

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Эта организация представляет собой коалицию компаний из списка Fortune 500, связанных с Римско-католической церковью и работающих под руководством.

Заявленная цель Совета по инклюзивному капитализму при Ватикане — «построить более справедливую, более инклюзивную и устойчивую экономическую основу для мира» посредством экологического, социального и корпоративного управления.

Тем не менее, последняя энциклика Папы, Fratelli Tutti , является резким упреком капитализму свободного рынка. Итак, истинная цель организации — продвигать централизованно планируемую экономику, при этом центральное планирование осуществляет Ватикан.

Совет возглавляет основная группа из 27 лидеров, известных как Стражи инклюзивного капитализма. Опекуны включают в CeO х Mastercard, Visa и Банк Америки; президенты Фонда Форда и Фонда Рокфеллера; и многие другие.

В совокупности совет представляет 200 миллионов сотрудников в 163 странах, а его рыночная капитализация составляет 2,1 триллиона долларов. Если бы Совет инклюзивного капитализма с Ватиканом был нацией, его рыночная стоимость была бы больше, чем рыночная стоимость Соединенного Королевства, но не настолько, как рыночная стоимость Франции.

Хранители будут ежегодно встречаться с Фрэнсисом и Терксоном, чтобы получить рекомендации о том, как реформировать капитализм.

«Срочно необходима экономическая система, которая является справедливой, надежной и способной решать самые серьезные проблемы, стоящие перед человечеством и нашей планетой», — сказал Папа на своей инаугурационной встрече.

«Вы приняли вызов, ища способы превратить капитализм в более инклюзивный инструмент целостного человеческого благополучия».

Леди Линн Форестер де Ротшильд — одна из стражей инклюзивного капитализма. Она является основателем и управляющим партнером Совета за инклюзивный капитализм при Ватикане.

Леди Ротшильд — член Демократической партии США. Она вышла замуж за сэра Эвелин Роберт де Ротшильд, британского финансиста, вскоре после того , как Генри Киссинджер познакомил его с ним на конференции Бильдербергской группы 1998 года в Шотландии. Пара дружит с Биллом и Хиллари Клинтон , которые пригласили Ротшильдов на медовый месяц в Белый дом.

Подобно Клинтонам и Ротшильдам, Папа Франциск придерживается экономической философии, которую часто называют государственным капитализмом, но раньше называли корпоративизмом.

В то время как чистый социализм — это прямой государственный контроль без посредников, корпоративизм допускает частное предпринимательство, но управляет им через взаимосвязанные сектора экономики, называемые корпорациями.

Опечаленный тем, что он считал двойным злом капитализма и коммунизма, Папа Лев xiii в 1891 году написал энциклику Revum Novarum с описанием католического корпоративизма. Его предпосылка заключалась в том, что равенство — жестокая иллюзия; люди наиболее счастливы, когда помещены в иерархию, которой руководит Римско-католическая церковь.

Соревнование унизительно духовно. Поэтому бизнес, труд и государство должны работать вместе в корпорациях. Эти корпорации контролируют экономику, устанавливая квоты, цены и заработную плату. Они регулируют индивидуальное поведение для защиты общественного порядка и якобы обеспечивают справедливый уровень жизни для всех.

Предполагается, что злоупотребления властью будут предотвращены моральным руководством и советом римско-католической элиты.

Рэндалл Морк и Бернард Йунг резюмируют корпоративизм в статье « Капитализм и общество» под названием « Корпоратизм и призрак третьего пути ».

«Церковь охраняет души и должна сохранять власть над всеми делами, которые она сочтет необходимыми для этой цели, но должна оставить все остальное на усмотрение князя», — писали они.

«Принц сохраняет власть, которую считает необходимой для управления своим королевством, но другие вопросы остаются в компетенции корпораций. Они сохраняют полномочия, которые они считают необходимыми для установления справедливой заработной платы, цен и квот, но другие вопросы остаются на усмотрение промышленников.

«Промышленники сохраняют за собой такие полномочия, которые необходимы им для управления своим бизнесом, но подробности остаются у начальников цехов. Они поручают мастерам-торговцам задание, но оставляют их делать это, и так далее, вплоть до самого низшего работника, который по-прежнему является хозяином в своем доме и заслуживает беспрекословного послушания со стороны своей жены и детей ».

Эта система в основном представляет собой феодализм индустриального века, но именно эту систему пытается создать Совет по инклюзивному капитализму при Ватикане. Опекуны регулируют «справедливую заработную плату, цены и квоты», но под общим руководством Папы и Префекта Дикастерии по содействию целостному развитию человека.

Чтобы понять, как эта система в конечном итоге будет работать, достаточно взглянуть на коммунистический Китай.

Несмотря на то, что Китай является атеистическим государством с непростыми отношениями с католической церковью, канцлер Папской академии социальных наук похвалил коммунистический Китай как «лучшего в мире исполнителя католической социальной доктрины ».

Это потому, что с момента проведения реформ экономической либерализации в 1970-х годах Китай превратился в смешанную экономику, которая использует части как коммунистической, так и капиталистической теории. Политбюро разрешает частное предпринимательство, но управляет им аналогично тому, что Папа Лев XIII описал в своем экуменическом послании.

Сегодня католическая церковь заключила секретный конкордат с Китаем, который дает откровенно атеистическому режиму прямую роль в назначении католических епископов. Он сделал это в надежде, что сделка проложит путь к установлению полномасштабных дипломатических отношений между Ватиканом и политбюро Коммунистической партии Китая.

Вместе эти два центра силы могут оказать сильное давление на Европу и Соединенные Штаты с целью реформирования капитализма.

Главный редактор Philadelphia Trumpet Джеральд Флёрри написал в статье « Почему Билл Клинтон получил премию Карла Великого» , что многие «британские и американские лидеры действительно помогли возродить Священную Римскую империю в современном мире».

Когда он был президентом Соединенных Штатов, Клинтон хотел укрепить свое могущество в Европе и был тем, кто дал Германии огневую мощь Америки для завоевания балканских государств. И многие из знакомых Билла и Хиллари Клинтон в Бильдербергской группе и других трансатлантических организациях работают с Ватиканом над реформированием американского капитализма в нечто большее, чем смешанная экономика Китая.

Совет по инклюзивному капитализму, китайский конкордат и вмешательство Папы в американскую политику — все имеют общую тему: они претендуют на восстановление Священной Римской империи!