Россияне назвали самые запоминающиеся события 2020 года

22.12.2020, 8:12, Новости дня

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Уходящий 2020 год запомнился россиянам не только пандемией коронавируса, одними из главных событий были названы принятие поправок в Конституцию, 75-летие Победы, ремонт дорог и усилия властей в сфере благоустрйства, следует из исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

«Принятие поправок к Конституции стало самым важным событием по оценкам москвичей и красноярцев. В единый день голосования проходили выборы в муниципальные и областные органы власти. Политика на первом месте в Иркутске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Челябинске», – приводит РИА «Новости» исследование.

Жители Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Самары и некоторых других городов назвали самой запоминающейся федеральную программу ремонта дорог и усилия властей в сфере благоустрйства.

Также многие россияне назвали главным событием 75-летие Победы. Несмотря на то, что из-за карантина празднование прошло онлайн, а парады были перенесены на лето, День Победы по-прежнему оказался одним из главных событий года для россиян.

Многие также называли конфликт в Нагорном Карабахе, пьяное ДТП Михаила Ефремова, а также отказ от троллейбусов в Москве.

Для москвичей одним из важных событий стало открытие новых станций метрополитена и отставки Дмитрия Медведева и Анатолия Чубайса. Петербуржцам год запомнился прежде всего праздничными мероприятиями, проведенными онлайн и офлайн: День города, День ВМФ, «Алые паруса», «Чудо света» и концерт Басты.

Корме того, жители Волгограда отметили возврат к московскому времени. Под Воронежем горели леса. В Иркутске запомнили два землетрясения. Казань праздновала 100-летие ТАССР и открытие крупного торгового центра KazanMall. Нижегородцы не забыли трагический инцидент самосожжения журналистки Ирины Славиной. Красноярск задыхался от смога. В Новосибирске гордятся разработкой вакцины «ЭпиВакКорона». В Уфе отметили успех в борьбе за сохранение горы Куштау.

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ульяновска, Уфы и Челябинска.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что загадает на Новый год.

Также опрос одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров «Русский стандарт» показал, что большинство россиян предпочитает получить в качестве подарка на Новый год деньги.