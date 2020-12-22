 

Сторонники Трампа собрались провести для него «инаугурацию» на второй срок

22.12.2020, 8:12, Новости дня
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Сторонники действующего президента США Дональда Трампа планируют провести альтернативную «онлайн-инаугурацию» для него в день, когда присягу примет победивший на ноябрьских выборах демократ Джо Байден.

Сторонники Трампа создали страницу для мероприятия в соцсети Facebook, там указано, что «инаугурация» пройдет 20 января в полдень по времени Восточного побережья США (20.00 мск).

В описании говорится, что ее организует группа сторонников Трампа численностью 325 тыс. человек, которая не связана с какой-либо формальной организацией. Желание принять участие в мероприятии изъявили уже 62 тыс. человек.

Между тем Facebook пометил страницу напоминанием, что «избранным 46-м президентом США по итогам прошедших 3 ноября выборов является Джо Байден».

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Трамп – 232.

Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

При этом Трамп уже не раз заявлял, что кандидат от Демократической партии проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена.

Чиновники администрации действующего президента США Дональда Трампа заподозрили его в подготовке захвата власти. Профессор социологии Дана Фишер считает, что в Соединенных Штатах можно наблюдать тревожные признаки того, что государство движется к расколу.



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