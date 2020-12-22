 

Гривна 22 декабря подешевела к доллару и евро

22.12.2020, 8:01, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 декабря.

Гривна к доллару подешевела на 21 копейку – с 27,83 грн/$ до 28,04 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на восемь копеек – с 34,10 грн/€. до 34,18 грн/€.

К российскому рублю гривна подорожала с 3,78 грн за 10 руб. до 3,72 грн за 10 руб. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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