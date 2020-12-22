Гривна 22 декабря подешевела к доллару и евро
22.12.2020, 8:01,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 декабря.
Гривна к доллару подешевела на 21 копейку – с 27,83 грн/$ до 28,04 грн/$.
Курс гривны к евро снизился на восемь копеек – с 34,10 грн/€. до 34,18 грн/€.
К российскому рублю гривна подорожала с 3,78 грн за 10 руб. до 3,72 грн за 10 руб.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет