 

В Ухани жизнь снова заиграла красками — авторитарные меры помогли Китаю победить COVID-19

22.12.2020, 8:02, Новости дня
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В бывшем эпицентре коронавируса жизнь бьёт ключом: на улицах Ухани вновь толпы народу, а молодёжь празднует победу над пандемией в ночных клубах, передаёт France 2. Таких успехов страна смогла добиться благодаря жёстким и порой принудительным мерам, которые в Европе многим кажутся избыточными и нарушающими принципы демократического государства.

Это символ победы, который празднуют так, как нужно: китайская молодёжь отрывается на танцполе. На переполненных улицах Ухани — эпицентра эпидемии — кажется, что о ней уже забыли.

ЖИТЕЛЬНИЦА УХАНИ: Ухань вернулась к нормальной жизни. Жизнь вернула краски, которые у неё были раньше. Все здесь чувствуют себя хорошо.

Город преобразился: 11 месяцев назад Ухань представляла собой такую картину. Мегаполис с 11 миллионами человек словно исчез, а из-за строжайшего карантина кварталы города были закрыты. Даже сейчас путешественников, которые приезжают в Китай, сажают на строгий карантин. Эта француженка провела две недели в гостиничном номере с официальным запретом выходить за его пределы, а потом ещё одну неделю изоляции в своей квартире. Она считает такие меры излишними.

КАПУСИН КОНЬЕ, жительница Франции, живущая в Чэнду (Китай): После двух недель стало ясно, что у меня нет COVID-19. Я сдала тесты в аэропорту, я снова сдала необходимо сдать их снова через неделю, также я сдала кровь результаты отрицательные, однако я всё равно была обязана соблюдать карантин в моей квартире в течение ещё одной недели.

Принцип предосторожности в крайнем своём проявлении: после обнаружения 12 новых случаев заболевания местные власти в полночь закрыли город, а также обязали более 9 миллионов жителей в течение пяти дней пройти тестирование. Это санитарная война с серьёзными и часто принудительными мерами.

АНТУАН БОНДА, научный сотрудник Фонда стратегических исследований: Очевидно, что у авторитарной системы Китая в вопросе решения эпидемиологического кризиса есть подходы, которые нельзя разрешить, нельзя допустить в демократической системе. В частности, важным аспектом является то, что китайская модель не выдвигает на первый план соблюдение свобод: она их нарушает, в отличие от, в частности, тайваньской, корейской и новозеландской моделей.

По данным властей, за 24 часа в Китае не зарегистрировано ни одной смерти и отмечено лишь 23 новых случая заражения, из которых 22 связаны с людьми, приехавшими из-за границы. 

Дата выхода в эфир 20 декабря 2020 года.



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