Байден в прямом эфире привился от коронавируса вакциной Pfizer

22.12.2020, 8:02, Новости дня

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Избранному президенту США Джо Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer, пишет CNN. По словам Байдена, его публичная прививка нужна для того, чтобы люди были готовы привиться вакциной, когда она будет доступна. Отмечается, что вакциной Pfizer необходимо прививаться дважды: когда состоится вторая прививка Байдена пока неизвестно.



Reuters

Избранный президент США Джо Байден в прямом эфире привился вакциной от коронавируса Pfizer, пишет CNN. Прививка была сделана в больнице ChristianaCare в городе Ньюарк штата Делавэр.

«Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы привиться вакциной, когда она будет доступна. Беспокоиться не о чём. Я с нетерпением жду второй прививки», — заявил Байден.

Байден также отметил, что администрация Дональда Трампа заслуживает «определённой похвалы» за организацию правительственной программы по созданию вакцины и свою роль в воплощении вакцины в жизнь.

Как отмечает CNN, прививка Байдена состоялась спустя неделю после того, как первыми дозами вакцины были привиты работники здравоохранительной сферы. Кроме того, члены переходной команды Байдена сообщили о том, что супруга избранного президента также привилась вакциной.

Издание напоминает, что вакцина Pfizer требует двух прививок с перерывом в несколько недель. В команде Байдена пока не сообщили о том, когда политик получит вторую дозу вакцины. Пресс-секретарь переходной команды Байдена Джен Псаки также сообщила, что избранная вице-президент Камала Харрис и её муж привьются на следующей неделе.

Раннее Байден подчёркивал, что будет делать публичную прививку от коронавируса, чтобы продемонстрировать уверенность в вакцине. Как отмечает CNN, действующий президент Дональд Трамп пока не привился от коронавируса: в Белом доме заявили, что сначала необходимо дождаться одобрения от команды медиков.