В новом году Путину придётся решить 6 важных проблем

22.12.2020, 8:02, Новости дня

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Президента РФ Владимира Путина в наступающем году поджидает целый ряд серьёзных вызовов как на внешнеполитической арене, так и во внутренней политике, пишет Forbes. Журналисты составили перечень самых важных вопросов, на которые они рекомендуют Путину обратить особое внимание.



Reuters

Российский лидер Владимир Путин вступает в новый год, получив благодаря референдуму новый шанс задержаться у власти вплоть до 2036 года, отмечает Forbes. Однако впереди его поджидают серьёзные вызовы в сфере как внутренней, так и внешней политики, подчёркивается в статье. По мнению автора, здесь можно выделить сразу шесть тем особой важности, на которые Путину стоит обратить внимание.

В первую очередь, это борьба c коронавирусной инфекцией, поясняется в статье. Как и везде, пандемия бросила серьёзный вызов системе здравоохранения, что отразилось и на экономике страны. По официальным данным, в РФ к концу года уже было зарегистрировано более 2,8 миллионов заразившихся, пишет Forbes. С другой стороны, у РФ уже появились свои варианты вакцины, констатирует автор. И вакцинация первым лицензированным препаратом «Спутник V» уже стартовала в декабре этого года.

Кроме того, негативное влияние коронавируса создаёт вторую большую проблему — это сложности в сфере экономики, как и во всём остальном мире, говорится в статье. С приходом Путина к власти качество жизни в РФ заметно выросло, отмечает автор. Однако последствия пандемии отражаются на благосостоянии. На недавней ежегодной пресс-конференции президент признал, что реальные доходы россиян упадут в 2020 году примерно на 3%, напоминает Forbes. Вместе с тем Путин подчеркнул, что российская экономическая стратегия изменилась и Россию больше нельзя считать «бензоколонкой».

Ещё одна серьёзная проблема, по мнению автора, связана с предстоящими парламентскими выборами, которые запланированы на сентябрь 2021 года. В нынешней Госдуме партии «Единая Россия» принадлежит 338 мест из 450. «Шансов выпустить из рук власть у них мало, но всё же предстоит попотеть, чтобы укрепить авторитет своего лидера», — подчёркивается в статье. А предвыборная кампания наверняка станет ареной для новых протестов оппозиции, учитывая громкий скандал с предполагаемым отравлением её лидера Алексея Навального, пишет Forbes.

Кроме того, автор рекомендует российскому президенту обратить особое внимание в 2021 году на планы, касающиеся его собственного политического будущего. Изменения в российской конституции, принятые по итогам референдума в июле 2020 года, обнулили ограничения на президентские полномочия в РФ — а это означает, что Путин теоретически может оставаться у власти до 2036 года, поясняется в статье.

«О своём намерении баллотироваться в 2024 году он пока не объявлял, но явного преемника у него пока тоже нет. Путин вступает в своё третье десятилетие в качестве влиятельнейшего политика России. Пора задуматься, намерен ли он прожить свою дальнейшую жизнь в политике, и если да, то как», — советует Forbes.

Вместе с тем, президенту РФ придётся столкнуться и с непростыми вызовами в сфере внешней политики, подчёркивается в статье. За последние несколько лет РФ развернула в Сирии военную кампанию, решительно переломившую ход гражданской войны, а также помогла положить конец боевым действиям между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах, не говоря уже о присоединении Крыма. И в 2021 году следует обратить внимание на то, как она будет решать эти внешнеполитические вызовы в дальнейшем.

Достигнутое при посредничестве РФ соглашение, положившее конец боевым действиям в Нагорном Карабахе, предусматривает отправку в этот регион российских миротворцев. «А это либо обеспечит дальнейшие рычаги влияния на бывшие советские республики, которые Москва считает своей законной сферой влияния, либо в долгосрочной перспективе станет обузой», — предупреждает автор.

И наконец, последней по счёту, но не по важности темой нового года, по его мнению, станут отношения Кремля с новой администрацией Джо Байдена. Путин выразил надежду на то, что с приходом в Белый дом новой администрации, по крайней мере, некоторые из проблем между США и Россией удастся решить. Однако даже тот факт, что российский лидер ждал шесть недель, прежде чем поздравить Джо Байдена с победой, вряд ли сулит тёплые отношения в ближайшем будущем, заключает Forbes.