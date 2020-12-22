 

Жители Нью-Йорка заплатили цену за высокомерие властей города

22.12.2020, 8:02, Новости дня
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Власти Нью-Йорка слишком поздно и слишком медленно отреагировали на пандемию коронавируса, пишет Das Erste, ссылаясь на мнение экспертов. Первое заражение в городе было выявлено ещё 1 марта, но власти начали действовать только в конце месяца, заявляя, что Нью-Йорк имеет лучшую систему здравоохранения в мире. По мнению экспертов, если бы городские власти действовали быстрее, количество жертв вируса можно было бы сократить вдвое.


Reuters

Нигде больше в мире пандемия коронавируса не ударила так сильно, как в Нью-Йорке, пишет Das Erste. На данный момент число жертв вируса в городе составляет минимум 25 тыс. человек. При этом ещё в начале марта этого года губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявлял, что Нью-Йорк располагает лучшей на планете системой здравоохранения. Мэр города Билл Де Блазио поддержал Куомо, выразив уверенность в том, что эпидемиологическая обстановка в Нью-Йорке будет лучше, чем в остальном мире.

По мнению немецкого врача Нильса Хеннига, власти Нью-Йорка слишком поздно начали воспринимать ситуацию всерьёз и слишком медленно реагировали на развитие пандемии. Хенниг отмечает, что последовательная стратегия тестирования и изоляция заражённых могла бы предотвратить столь сильную вспышку заболевания. Издание напоминает, что первое заражение в Нью-Йорке было зафиксировано 1  марта. Эксперты советовали действовать быстро, но 8 марта Куомо заявил, что страх перед вирусом опаснее самого вируса.

Несмотря на то что другие города в США объявляли карантин, Нью-Йорк продолжал жить обычной жизнью, пишет Das Erste. Власти взялись за дело лишь в конце марта. Сейчас эксперты утверждают, что если бы власти начали действовать хотя бы на две недели раньше, то число жертв от коронавируса сократилось бы более чем вдвое. Однако жителям Нью-Йорка пришлось заплатить цену за высокомерие городского начальства, констатирует издание. Теперь городу потребуются годы на то, чтобы восстановиться от кризиса. 



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