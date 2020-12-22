 

Заснял «костлявую руку призрака»

22.12.2020, 8:03, Разное
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Однажды парень сидел в подвале со своим другом и вместе с ними также была молодая собака. Вдруг собака начала скулить и уставалась в угол, в котором ничего не было. Когда парень заснял его, то на фото проявилось нечто странное.

Пользователь сайта Reddit  рассказал о случае, который произошел с ним более 10 лет назад. 

Тогда он находился в подвальном помещении своего дома и этот подвал всегда казался ему жутковатым. На диване рядом с ним сидела его собака по кличке Гомер и она внезапно начала смотреть в пустой угол комнаты и скулить.

Парень решил, что это что-то странное, после чего притащил свою новую фотокамеру и сделал несколько снимков собаки. Потом она перестала скулить и он забыл о фотографиях на несколько дней.

Когда он все-таки решил посмотреть, что он заснял, он увидел на одном фото нечто, что показалось ему похожим на "костлявую призрачную руку", словно на рентгеновском снимке. Это фото он выложил в сеть и описал свою историю.

"Собака настолько напугала меня и моего друга, что вскоре мы убежали оттуда. У этого дома в целом была плохая атмосфера и однажды я даже слышал как кто-то звал меня по имени. Я перестал заходить в подвал после того, как увидел это фото", – прокомментировал автор фотографии.

Некоторые комментаторы посчитали, что на этой фотографии изображен просто глюк при полудлинной выдержке, или, возможно, что собака резко двинулась и на фото остался такой эффект. Но многие поверили:

"Похоже, словно он гладит вашу собаку. Это так жутко".

"В моей семье однажды получилось сделать похожее фото. На снимке было видно руку, которая гладит собаку, и одна из костей этой руки была явно сломана. И у нас был член семьи, который ломал себе руку, и он как раз незадолго до того умер. Это было очень странно, но круто".

"Я действительно хочу верить, что это просто подделка, потому, что если это реальный снимок, то это чертовски тревожно".

"Невероятно жутко. И это явно не просто попавший волосок на линзу фотоаппарата, потому что голова собаки его перекрывает".



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