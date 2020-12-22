 

Украина «арестовала» 32 судна за заход в порты Крыма

22.12.2020, 7:56, Новости дня
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Украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой «Автономной республики Крым и города Севастополь», входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма, сообщили в ведомстве.

В прокуратуре заявляют, что эти суда якобы нарушили порядок въезда и выезда на полуостров». В ведомстве намерены обратиться в украинское бюро Интерпола, чтобы данные суда были объявлены в розыск, а также направить запросы властям других стран с целью их фактического ареста, передает РИА «Новости».

Кому принадлежат упомянутые суда и под какими флагами они ходят, не уточняется.

Прокуратура заявила, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты в Крыму квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины, они влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

Напомним, ранее пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, входящая в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что Украина «наложила арест» на 44 российских самолета, которые летают в Крым.

В прокуратуре заявили, что Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом. Всего был наложен арест на 109 самолетов российских компаний.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина бессильна запретить авиарейсы в Крым.



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