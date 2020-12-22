Глава Екатеринбурга Высокинский ушел в отставку

22.12.2020, 7:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке по собственному желанию.

В понедельник Высокинский назначил первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова вице-мэром уральской столицы. По данным СМИ, он станет исполняющим обязанности главы Екатеринбурга.

«Прошу досрочно прекратить полномочия главы Екатеринбурга в связи с отставкой по собственному желанию», – передает РИА «Новости» текст заявления Высокинского.

Ожидается, что Высокинский выдвинет вопрос о своей отставке на заседании городской думы во вторник.

Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта «Большой Екатеринбург» и взаимодействие с территориями. В понедельник глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Высокинскому занять пост своего первого заместителя.

Напомним, в октябре Высокинский заявил, что пассажиры могут сами выталкивать из общественного транспорта людей без масок.