Пленники темных сил: История из Шотландии, где сжигали людей, живших в доме с полтергейстом

22.12.2020, 7:57, Разное

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XV-XVII века в Западной Европе были самым страшным временем для людей, столкнувшихся с паранормальными явлениями. Все, отдаленно похожее на колдовство, магию и демонические силы было под запретом и строго каралось.

Эта история, случившаяся в Шотландии, вращается вокруг человека, который жил в типичном "Доме с привидениями" и поплатился за это казнью на костре вместе со своей сестрой.

Родившийся в 1599 году, житель Эдинбурга по имени Томас Вейр поначалу был уважаемым членом общества, так как построил себе карьеру в шотландской армии, дослужившись до звания майора, а после выхода в отставку стал очень активным членом местной пресвитерианской церкви.

Жил он в большом и причудливом на нынешний вкус многоэтажном доме, который до наших дней не сохранился, но был неоднократно изображен на гравюрах.

После выхода в отставку Вейр приобрел репутацию эксцентричного и чрезвычайно верующего человека, которого многие прямо называли Святым. Он жил очень скромно, отказывая себе в любых излишествах и одевался во все черное. Его лицо всегда было мрачным, а его трость больше походила на посох волшебника: на ней были изображены фигуры мифических существ, вроде сатиров.

За пределами своей пресвитерианской общины Вейр почти ни с кем не общался, поэтому мало кто замечал, что с каждым годом его здоровье все ухудшается и ухудшается. В конце концов ему даже стало трудно вставать и большую часть времени он проводил в постели.

Его психическое состояние тоже ухудшалось и из причудливого чудака он превратился в буйного сумасшедшего. Однажды больной Вейр пришел в свою церковь и начал заявлять присутствующим прихожанам, что он является страдающим грешником, которого поработил Дьявол.

От Вейра, которого даже в таком состоянии все считали чрезвычайно набожным и святым, было очень странно слышать подобное. Прихожане попытались успокоить его, но он продолжал и продолжал говорить. Он рассказывал о том, что подвергается атаке демонических сил, потому что Дьявол пытается его сломить, а потом прямо заявил, что он использовал черную магию и в целом погрузился в оккультизм.

Далее Вейр провозгласил, что его знаменитый черный посох был на самом деле дан ему Сатаной и что посох обладает огромной и ужасной силой. Люди слушали все эти речи с гримасами ужаса на своих лицах.

Потом Вейра все-таки скрутили, отвели к нему домой и вызвали врача, который списал приступ "сатанизма" на дряхлость и безумие. Но Вейр продолжал вести себя странно. Он уверял, что он полностью нормален и что его заявления реальны.

Это была эпоха, когда признание в занятиях черной магией или поклонении Дьяволу было очень серьезным делом. Казни ведьм за подобное считалось обыденностью и с Вейром все возились лишь потому, что он не был неграмотным сельским суеверным крестьянином, а уважаемым членом общества с высоким социальным положением.

Сторонники Вейра пытались объяснить властям, что тот просто потерял рассудок от старческих недугов, и это им почти удалось, пока вдруг не появилась сестра Вейра и не начала рассказывать то, что якобы видела сама.

Сестру Томаса Вейра звали Гризель, она была незамужней "старой девой" и жила с ним в одном доме. Она была единственным человеком, с которым Вейр общался помимо прихожан церкви, и которая ухаживала за ним. Она сказала, что ее брат определенно является пленником темных сил, и более того, она заявила, что и она сама участвовала в ритуалах черной магии и не просто видела Дьявола, но и разговаривала с ним.

По словам Гризель, Дьявол являлся перед ними неоднократно в образе дряхлой старухи очень высокого роста. Он оставил на лбу Гризель метку в форме копыта, которую она показала в качестве доказательства. Гризель также рассказала, что она и ее брат практиковали некромантию, которую якобы узнали от своей матери – могущественной ведьмы.

Другие заявления Гризель касались того, что у нее с братом была кровосмесительная связь по воле Дьявола, что они практиковали жертвоприношения животных, различные формы "блуда" а также то, что она обладает способностью со сверхъестественной скоростью работать на прялке.

Среди ее заявлений для современных исследователей особенно странным показалось одно, которое описывало как однажды ночью к их дому приехала "Огненная карета", которая забрала ее и ее брата и увезла их в другой город, а после вернула обратно. Эти описания очень хорошо подходят под те описания, что сейчас дают жертвы похищения пришельцами.

Когда потрясенные люди обратились к Вейру с просьбой подтвердить слова его сестры, то он сразу же признался, что все это и в самом деле правда.

В свете всех этих шокирующих рассказов и полнейшего нежелания сестры и брата раскаиваться в содеянном, власти приняли решение арестовать обоих и предать суду. Гризель было предъявлено обвинение в колдовстве, а ее брату досталось "более слабое" обвинение в инцесте и зоофилии. Оба были приговорены к смерти через повешение и после сожжение на костре.

Во время судебного процесса нашлись очевидцы, которые заявляли, что лично видели как Вейр использовал магию и что его посох мог двигаться сам по себе, прыгая по булыжной мостовой и открывая двери домов. Также поступили сообщения от соседей Вейра и Гризель, которые рассказали, что из их дома часто доносились странные "нечеловеческие" звуки, а в окнах и дверных проемах мелькали теневые силуэты.

Вейр и Гризель слушали все это и ничего не отрицали, снова и снова соглашаясь со всем высказанным, и снова и снова не делая ни малейшей попытки защитить себя.

Лишь когда обоих привели на эшафот, они начали сопротивляться, а с Гризель и вовсе случился "демонически" приступ, во время которого она сорвала с себя всю одежду и стала показывать непристойные жесты публике. Вейр же перед повешением заявил, что "Он жил как зверь и умрет как зверь".

Когда обоих повесили, внезапно оказалось очень сложно сжечь их тела, они словно не хотели гореть и палачу пришлось потратить очень много дров, прежде чем тела наконец превратились в уголь. А еще рассказывали, что когда в костер бросили посох Вейра, то тот начал извиваться и дергаться, словно был живым существом.

После казни дом Вейра и его сестры приобрел репутацию жуткого места, наполненного злобными призраками. По ночам в окнах дома можно было увидеть множество блуждающих огоньков, а самый известный призрак выглядел как старуха ростом свыше 2 метров с большой метлой в руках. Она злобно хихикала. Среди других призраков видели теленка и призрак самого Вейра.

За многие десятилетия дом Вейра оказался окружен множеством легенд и никто не хотел жить в нем, отчего он быстро ветшал. В 1780 году кто-то его наконец купил и провел обряд очищения, после которого призраки якобы пропали и в доме снова смогли жить люди. Однако через 60 лет в 1830 году его снесли, так как он уже был очень ветхим.

Чем в реальности была история Томаса Вейра и его сестры, сказать сейчас сложно, потому что невозможно понять, что могло быть реальным, а что просто выдуманным. Предполагается, что Вейр и его сестра могли столкнуться со злобным полтергейстом, чьи козни они приняли за Дьявола, или же их похищали пришельцы, которых они также приняли за Дьявола и покорились их воле.