«При виде высоких белых пришельцев вы думаете, что встретили Ангелов»

22.12.2020, 7:47, Разное

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Американец Чарльз Холл в молодости служил в ВВС США, но сейчас он более известен как уфолог и автор шести книг из серии "Тысячелетнее гостеприимство" (Millennial Hospitality), в которых описывается тайная деятельность пришельцев на Земле.

Эти книги начали выходить 18 лет назад и тут же вызвали большой интерес со стороны всех людей, интересующихся уфологией. В книгах Холл описывает три типа пришельцев, которых якобы видел лично во время своей службы:

Высокие белые гуманоиды, чей рост около 2,5 метра.

гуманоиды, чей рост около 2,5 метра. Типичные коротышки Серые с большими черными глазами.

"Нордики" – очень человекоподобные гуманоиды, похожие на жителей Швеции или Норвегии.

По словам Холла, "высокие белые" контактируют с правительством США с 1950-х годов, а сам он видел их в 1964 году, когда служил на военной базе Неллис в штате Невада.

Холл рассказывает в своей книге, что в то время высокие белые очень любили "маскироваться под людей" и в таком виде посещать различные увеселительные заведения, особенно знаменитые казино Лас-Вегаса. Они, в частности, надевали на глаза темные очки, чтобы скрыть свои странные глаза, и их всегда сопровождали агенту ЦРУ.

От высоких белых власти США получили множество технологий для создания передового оружия и они старательно держали все контакты в секрете от гражданских лиц. И дело было не только в политике, сколько в том, что считалось, что человечество эмоционально еще не готово к "такой правде".

"В 1964 году я работал наблюдающим за погодой на базе Неллис в Неваде, когда стал свидетелем взаимодействий между нашими военными и группой таинственных высоких белых существ, частично похожих на людей. Их корабль был способен двигаться быстрее скорости света и это было возможно, потому что Эйнштейн ошибался насчет своей теории относительности", – пишет Холл.

Место, где проходили подобные встречи, было настолько секретным, что оно не было указано ни на одной карте. И туда было невозможно попасть с видеокамерами, фотоаппаратом или иными приборами.

"Когда вы видите "высоких белых", вы впадаете в состояние шока, потому что считаете, что встретили призрака или Ангелов, или что вы спите и видите все это во сне", – пишет Холл.

Холл указывает, что высокие белые довольно агрессивные. Однажды они якобы напали на него в пустыне и так сильно повредили его шею, что он едва не умер от ран. А пока он страдал от боли и пытался спасти себе жизнь, они со стороны внимательно наблюдали за ним.

Далее он пишет, что высокие белые умеют мастерски гипнотизировать людей с помощью устройства, похожего на карандаш. С его же помощью они могут убивать или пытать свою жертву. Из этого устройства исходят особые лучи.

Для высоких белых Холл считался "низшим сословием", поэтому они и обращались с ним так грубо. Высокие белые общались лишь с высокопоставленными чиновниками, а все прочие люди для них были в лучшем случае как "домашние питомцы".

Холл описывает, что высокие белые прибыли на Землю из звездной системы Арктура, которая находится в 100 световых годах от Земли. По его мнению, они используют Землю как своего рода пересадочную станцию между своим домом и нужным им пунктом назначения.

Высокие белые заключили ради этого договор с властями США и те построили для высоких белых скрытые и защищенные убежища.