Легкоступова и Фирсов оказались в наркологической больнице спустя две недели знакомства

22.12.2020, 7:22, Разное

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Покойная певица Валентина Легкоступова и ее вдовец Юрий Фирсов оказались в наркологической клинике уже спустя две недели после знакомства. При этом сам Фирсов на протяжении 10 лет посещал данное заведение, где его выводили из запоев, заявил лечивший их медик, пожелавший остаться анонимным.

Впервые вдвоем в наркологическую клинику они попали после поездки в Ниццу. Их обоих там выводили из запоя. В больнице они лежали под вымышленными именами. Первое время будущие супруги хотели находиться в одной палате, но такое исключение медики не делают даже за большие деньги. В больнице Легкоступова и Фирсов говорили о скорой свадьбе, при этом исполнительница выглядела крайне одержимой.

Уже в первое обращение врачи заметили у Легкоступовой гематомы. По ее словам, получила она их после падения с эскалатора. Кроме того, медиков удивило, что певица на самом деле не переносит алкоголь. Даже на Новый год она вместо шампанского могла выпить зеленый чай. Анонимный врач предположил, что пила она за компанию с Юрием Фирсовым, имевшим проблемы с алкоголизмом. В итоге все это переросло в трагедию.