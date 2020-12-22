 

Без своей супруги Тотьмяниной фигурист Ягудин мог стать «бомжом где-нибудь»

22.12.2020, 7:22, Разное
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Российский спортсмен Алексей Ягудин признался, что без своей жены Татьяны Тотьмяниной он мог бы оказаться «бомжом где-нибудь». Фигурист высоко оценивает ее вклад в собственное развитие, полагая, что без поддержки супруги у него ничего не вышло бы.
В 2002 году Ягудин стал золотым призером на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, его супруге Тотьмяниной, принимавшей участие в парном катании с Максимом Марининым, успеха удалось достичь уже спустя 4 года в Турине. Сам фигурист не понимает, как они поженились. Свои отношения спортсмен сравнил с поездом, который в один момент остановился на станции «Свадьба».

По словам Ягудина, его жена похожа на редкого зверя, которого заносят в Красную книгу. Тотьмянину он сравнивает с таким экземпляром, после исчезновения которого прекращается жизнь. Поженились супруги в 2016 году, в браке у них родились две дочери: Елизавета и Мишель. На сегодняшний день Ягудин ведет популярную программу «Ледниковый период».



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