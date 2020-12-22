 

Конгресс США одобрил бюджет на 2021 финансовый год

22.12.2020, 7:00, Новости дня
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Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил проект бюджета на 2021 финансовый год, а также пакет мер стимулирования экономики страны.

Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа. Теперь документы, как ожидается, в ближайшее время подпишет президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

В воскресенье республиканцы и демократы в Конгрессе смогли уладить продолжавшиеся несколько месяцев разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования экономики страны объемом почти 900 млрд долларов. Данная инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около 1,4 трлн долларов.



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