 

На Украине предложили устроить РФ «Перл-Харбор»

22.12.2020, 7:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Киевские власти должны разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса, с таким призывом выступил украинский политолог Зиновий Свереда.

Как утверждает Свереда, действующий «нормандский» формат якобы «завел в никуда», а Германия и Франция не раз занимали «неоднозначную позицию на переговорах», поэтому к диалогу по Украине необходимо подключить США и Великобританию. «Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», – передает РИА «Новости» слова политолога.

По его словам, Киев должен иметь стратегию военного «освобождения» Донбасса и Крыма. Так, в качестве «конкретных мер» Свереда предложил «взорвать Керченский мост», а российскому флоту «устроить новый Перл-Харбор». «Реальная оборона – это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск», – утверждает он.

По его мнению, таким образом Украина сможет сравниться с передовыми странами в вопросе защиты своих интересов, и тогда Великобритания и США будут относиться к ней как к партнеру.

Напомним, ранее экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить Крымский мост.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / “Красотки, девочки!”. Каменских показала свою маму

01.07 / Зеленский поручил подготовить концепцию революционной судебной реформы – Саакашвили

27.06 / Очевидец снял на видео впечатляющий смерч в Вологодской области

13.11 / Протестующие в Ереване направились к зданию Службы нацбезопасности

22.08 / Лукашенко заявил об очевидной военной поддержке Западом белорусской оппозиции

25.06 / Мишустин назвал сумму на дополнительные выплаты для детей

01.07 / Помпео оставил на усмотрение Трампа приглашение России на саммит G7

26.06 / Потребительские расходы в США выросли в мае более чем на 8%

10.07 / За сутки в Украине от COVID-19 выздоровело рекордное число людей

01.08 / Киев и Минск обсудили задержание в Белоруссии «бойцов ЧВК»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска