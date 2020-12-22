Как разница артериального давления на 2 руках влияет на риск инфаркта, инсульта и смерти

22.12.2020, 6:24, Разное

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Разница в давлении – дополнительный фактор риска

Руководства по диагностике и лечению гипертонии указывают, что при обследовании пациента сначала артериальное давление (АД) нужно измерить по очереди на обеих руках, и в дальнейшем вести мониторинг давления по показаниям руки, на которой его показатели выше. Согласно текущим представлениям, разница в АД на двух руках более 15 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.) утверждает о потенциальных опасностях для здоровья.

Разница не менее 10 мм рт.ст. в систолическом (верхнем) АД встречается у 11% гипертоников и 4% у людей в среднем. Она может быть обусловлена сужением артерий или увеличением жесткости их стенок. Разница в АД на двух руках утверждает о повышенной вероятности развития сердечно-сосудистых болезней. Она связана с риском сахарного диабета, болезней периферических артерий и сосудистых поражений головного мозга.

Новое исследование

Ученые из Экстерского университета провели крупное исследование, чтобы уточнить связь между разницей показателей АД на двух руках и риском инфаркта, инсульта и смерти. Они проанализировали данные о 54 тысяч человек со всего мира.

Авторы подчеркивают, что измерение АД на двух руках – дешевый и доступный метод диагностики. Хотя международные руководства рекомендуют проводить сравнение показателей на двух руках, врачи обычно игнорируют это пожелание.

Исследование показало, что при увеличении разницы между показателями АД на двух руках на 5 мм рт.ст. повышается:

риск смерти от всех причин – на 5%;

риск смерти от сердечно-сосудистых болезней – на 6%;

риск сердечно-сосудитых катастроф – на 12%.

«Мы считаем, что разницу в 10 мм рт.ст. резонно считать верхней границей нормальной разницы между данными АД на двух руках. Эта информация должна быть учтена в будущих руководствах и в клинической практике при определении риска сердечно-сосудистых болезней. Если это случится, многие люди смогут получить лечение, которое снизит вероятность инфаркта, инсульта или смерти», – говорит Виктор Абоянс (Victor Aboyans), глава кардиологического отделения Университетской больницы Дюпюитрена во Франции, соавтор исследования.