 

Юриста ФБК Любовь Соболь задержали

22.12.2020, 6:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

…возле дома предполагаемого соучастника покушения на Навального.

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали возле дома Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального и сотрудника ФСБ. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Полицейские задержали Соболь после того, как она вышла из машины. Они потребовали предъявить документы, после чего жестко задержали и увели в автозак. Как уточняет «Медиазона», правоохранители объяснили задержание заявлением «от жителей квартиры 38». Вслед за Соболь силовики задержали сотрудника ее штаба Константина Распопова.

Соболь приехала к дому Кудрявцева после того, как Алексей Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ. Позже у главного здания спецслужбы на Лубянке в Москве начались пикеты, двух участников задержали.

По данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, группа следила за политиком и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Юрист ФБК рассказала, что силовики приехали к дому Кудрявцева через десять минут после публикации разговора.

Напомним, оппозиционер представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил Кудрявцева помочь ему составить отчет начальству. Собеседник политика фактически признался, что участвовал в покушении на его жизнь, и сказал некоторые детали операции.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / WP: Байден может назначить на пост посла в ООН Хиллари Клинтон

21.09 / Северный Крым остался без воды вслед за центральным

24.07 / «В итоге людей, на глаз, собралось немного»

26.10 / Светлана Лобода в латексных лосинах удивила своей мудростью

07.10 / «Там закопано 20 тонн мышьяка»

17.10 / Мнение: Новый порядок

31.08 / “Три поколения моделей”: Мать Виктории Лопыревой на фото затмила красотой свою дочь

14.12 / Остроумова о Гафте: «Муж продержался довольно долго после инсульта»

20.07 / Из-за обвинений во лжи Микки Рурк пообещал «жестоко опустить» Роберта Де Ниро

20.07 / Мнение: Богами и пророками евреев были предки украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска