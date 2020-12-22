Самым популярным в РФ смартфоном в 2020 году стал Samsung Galaxy A51

22.12.2020, 6:08, Новости дня

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В РФ проведено исследование рынка смартфонов, в результате которого аналитики установили, что самым популярным среди отечественных покупателей смартфоном стал Samsung Galaxy A51.

Российскому пользователю пришелся по душе мобильный гаджет с объемом основной памяти 64 Гб. Самое интересное, что в прошлом году лидером стал тоже Samsung, модели А50, у которого точно такой же накопитель. В этом году ему досталось уже второе место.

Кстати, единственный «не Самсунг» в пятерке лидеров – это iPhone 11 с накопителем 128 и… 64 Гб. Маркетологи могут делать однозначный вывод о том, какой объем памяти россияне считают оптимальным. 64 Гб, если верить составителем рейтинга, вообще можно назвать магическим числом.