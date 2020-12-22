 

Компания Xiaomi улучшила данные популярного смартфона Redmi K30S

22.12.2020, 6:08, Новости дня
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Компания Xiaomi решила модернизировать модель своего смартфона Redmi K30S, который вышел на рынок в октябре текущего года. Гаджет пользуется популярностью среди покупателей во многих странах. Разработчик пытается поддержать ее, считают специалисты.

В частности, мобильное устройство будут выпускать только с однокристальной системой Snapdragon 865, а емкость аккумулятора составит 5000 мАч.

Также разработчик недавно запустил для версии Extreme Commemorative Edition крупное обновление MIUI 12,в результате чего удалось оптимизировать работу операционной системы. Пользователи заметили улучшения в работе Wi-Fi. Кроме того, снизилось энергопотребление, и повысился уровень безопасности.



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