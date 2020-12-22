 

Компания Gigabyte представит серию ноутбуков начального уровня

22.12.2020, 6:08, Новости дня
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Как сообщили представители компании Gigabyte, уже в январе будут представлены новые ноутбуки начального уровня, среди которых – G7, G5 и A7. Местом презентации станет экспозиция выставки CES 2021. Там же будут представлены новые процессоры от AMD и видеокарты NVIDIA.

По предварительным данным, Gigabyte установит на свои устройства процессоры Intel и AMD, говорят специалисты. После представления широкой публике переносные компьютеры сразу же пойдут в свободную продажу.

На сегодня более других интригует версия А7, в которой будет использован процессор Ryzen. G5 получит Intel Core десятого поколения. А в G7 диагональ экрана составит не 15, как у предыдущей модели, а 17 дюймов. Здесь будет установлена модель интеловского процессора Core i7-10870H.



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