 

В Shell рассказали, как выявить недолив бензина на АЗС

22.12.2020, 6:04, Новости дня
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Покупатель может проверить объем розданного топлива на АЗС при помощи специального мерника, рассказал директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в РФ Виталий Маслов.

«Говоря про недолив, на каждой АЗС, не только нашей, должен быть поверенный мерник. Если клиент хочет проверить, он может попросить и ему нальют мерник с любого пистолета, и объем розданного топлива на колонке должен совпадать с тем, что находится в мернике. Такие случаи бывают», – сообщил он, передает РИА «Новости».

Маслов также прокомментировал мнение, что бензин Аи-92 безопаснее из-за отсутствия большого количества присадок, потенциально вредных для автомобиля, которые чаще встречаются в топливе с более высоким октановым числом.

«Я бы посоветовал всегда следовать рекомендациям автопроизводителей, и если для конкретного автомобиля рекомендуется использовать бензин с октановым числом не ниже 95, то стоит заливать именно его», – отметил руководитель сети АЗС Shell.

Ранее глава Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что некачественное топливо чаще встречается на малых и «независимых» автомобильных заправках, чем на АЗС вертикально-интегрированных компаний и региональных сетей.



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