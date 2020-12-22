Спасли миллион человек: эпидемиологи высоко оценили эффективность ПЦР-тестов

22.12.2020, 5:32, Разное

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В Москве проводится наибольшее количество ПЦР-тестов. Благодаря этому, по данным оперштаба распространения коронавирусной инфекции, эпидемиологическую ситуацию в городе удается держать под контролем.

Из-за раннего диагностирования болезни у пациентов удалось избежать более миллиона новых случаев заражения ковидом. Однако одного обилия ПЦР-тестов мало. В данном случае необходимо, чтобы люди действовали осознанно и ответственно подходили к соблюдению всех правил эпидемиологической безопасности. Об этом заявил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев.

“Конечно, это имеет большое значение. Если у человека обнаружили ковид, он изолируется. Начинает о себе заботиться. Если он не дурак, конечно, прямо скажем. Он принимает лекарства, старается плотно не общаться с родственниками. Если он порядочный, он будет это соблюдать. Он строго соблюдает масочный режим. Чтобы не рассеивать вокруг себя. Если у человека тест показал отрицательный результат, он тоже вооружается знаниями. Если он нормальный, конечно. Если он ненормальный, он изображает из себя гусара. И заражается”, – рассказал “Дни.ру” Виктор Зуев.

Некоторые безответственные люди могут не соблюдать меры безопасности, заразиться сами и заражать других. А это уже можно расценивать как намеренное причинение вреда.

Эпидемиологи уверены, что диагностика на самых ранних стадиях COVID-19 – всегда залог успешного лечения. Москвичи получили более миллиона СМС с результатами теста на наличие коронавируса. Благодаря такой работе столице удалось избежать миллиона новых заражений коронавирусом.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила журналистам, что СМС-рассылка была инициирована для того, чтобы пациент, не выходя из дома, получил свой результат и как можно скорее начал принимать необходимые меры по лечению от коронавируса.

Взрослые москвичи могут сдать ПЦР-тест на ковид по записи в одной из 162 поликлиник Москвы. Дети могут сдать тест в одной из 45 детских поликлиник. Результат теста помимо СМС также появится в течение трех дней в электронной медицинской карте пациента. Сдать тест или анализ крови на антитела к коронавирусу могут все желающие при наличии московского полиса ОМС.