Политолог: У режима Лукашенко хватит денег максимум на два года

22.12.2020, 5:32, Разное

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Текущий уровень золотовалютных запасов на оплату внешнего долга закончится максимум через два года, считает эксперт. И это при условии, что режим Лукашенко не будет брать новые долги, отметил политолог.

Можейко не исключил, что золотовалютные резервы придется тратить на поддержание валютного курса и помощь государственным предприятиям. “Поэтому два года – экономический ресурс существования режима”, – сказал эксперт в комментарии порталу “Белорусский партизан”.

По его мнению, по мере приближения к этому сроку ситуация в республике будет накаляться. “Никто не станет затягивать ситуацию до последнего слитка золота в хранилище Нацбанка”, – сказал политолог.

Можейко полагает, что у Лукашенко отсутствует сценарий выхода из кризиса. Если президент не оставит власть, то надежды на стабилизацию ситуации в Белоруссии нет, уверен аналитик.

Значительную поддержку республике продолжает оказывать Россия. За 26 лет Москва в виде дотаций и субсидий предоставила Минску более 130 миллиардов долларов.

Перед встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 14 сентября стало известно, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов. Эти средства Минск потратит на реструктуризацию прошлых долгов.

Политический кризис в Белоруссии продолжается с 9 августа. Запад не признает переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел против белорусского лидера персональные санкции.