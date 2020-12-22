 

Политолог: У режима Лукашенко хватит денег максимум на два года

22.12.2020, 5:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Текущий уровень золотовалютных запасов на оплату внешнего долга закончится максимум через два года, считает эксперт. И это при условии, что режим Лукашенко не будет брать новые долги, отметил политолог.

Можейко не исключил, что золотовалютные резервы придется тратить на поддержание валютного курса и помощь государственным предприятиям. “Поэтому два года – экономический ресурс существования режима”, – сказал эксперт в комментарии порталу “Белорусский партизан”.

По его мнению, по мере приближения к этому сроку ситуация в республике будет накаляться. “Никто не станет затягивать ситуацию до последнего слитка золота в хранилище Нацбанка”, – сказал политолог.

Можейко полагает, что у Лукашенко отсутствует сценарий выхода из кризиса. Если президент не оставит власть, то надежды на стабилизацию ситуации в Белоруссии нет, уверен аналитик.

Значительную поддержку республике продолжает оказывать Россия. За 26 лет Москва в виде дотаций и субсидий предоставила Минску более 130 миллиардов долларов.

Перед встречей Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 14 сентября стало известно, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов. Эти средства Минск потратит на реструктуризацию прошлых долгов.

Политический кризис в Белоруссии продолжается с 9 августа. Запад не признает переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел против белорусского лидера персональные санкции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Адвокат Агаты Муцениеце рассказала, почему актриса отказалась сниматься с Павлом Прилучным в сериале «В клетке»

01.09 / Скандалы: Госкомпании утонули в долгах и убытках

02.11 / Карманник из Подмосковья ограбил в столице артиста балета Большого театра

25.10 / Названы опасные последствия самолечения при коронавирусе

20.08 / Ученые: Воздействие бисфенола А связано с повышенным риском смертности

20.08 / Жириновский: Белоруссия войдет в состав России до конца года

21.10 / Мнение: Опасность рефлексии

21.12 / Мнение: Восстание в ЦАР

23.08 / Эксклюзив Sputnik: молдавские военные в Косово о рисках и о тех, кто ждет дома

27.08 / Алексей Леонков предостерегает власти РФ от хитро расставленной ядерной ловушки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска