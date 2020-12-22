 

Мутации COVID в Британии и ЮАР оказались разными

22.12.2020, 5:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Выявленные в Великобритании и Южно-Африканской Республике новые мутации коронавируса являются разными вариантами COVID-19, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

«В то же время возник другой вариант, который был идентифицирован в Южной Африке, и у него была одна из тех же мутаций, это мутация 501.V2. Но это другой вариант. Звучит так, как будто они связаны, но на самом деле это отдельный вариант», – цитирует РИА «Новости» Керкхове.

Она добавила, что ЮАР, как и Британия, сотрудничает с ВОЗ по поводу новой мутации. По ее словам, Великобритания сообщила ВОЗ, что разработанные вакцины от коронавируса будут эффективны и для заболевших новой мутацией COVID-19.

Керкхове отметила, что британская стороны продолжает изучение новое разновидности коронавируса, в том числе с точки зрения передачи, реагирования на уровень антител и серьезности протекания заболевания.

«Информация поступает к нам в режиме реального времени, и мы ее изучаем. Пока мы только собираем информацию. Но хорошая новость заключается в том, что, по имеющейся информации, эта разновидность вируса не влияет на эффективность вакцины», – добавила она.

В субботу в Британии подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

На этом фоне к утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств.

В ЮАР также рассказали о новой мутации коронавируса. Министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде сообщили, что вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев сообщил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19

26.06 / Путин: Эпидемия коронавируса отступает

17.07 / Боевики “ДНР” распространяют информацию, что погибший на Донбассе морпех был наемником из США

30.10 / Мэр Новгорода-Северского умер от COVID-19. Он побеждал на выборах

11.10 / Новый ролик Верещук: кандидат в мэры “отрастила” руку, чтобы защитить киевлянина от дождя

07.11 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

04.09 / В МВД Беларуси сообщили о хакерской атаке. Сайт не работает вторые сутки

15.07 / Байден предложил выделить 2 триллиона долларов на борьбу с изменениями климата

17.07 / Политолог Цыбулько: Украина засоряет Венгрию и Словакию. Мы несправедливы в отношении стран-партнеров

12.08 / Йеменские военные из-за коронавируса решились на штурм своего посольства в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска