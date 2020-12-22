 

Ракетная субмарина и два ракетных крейсера США вошли в Персидский залив

22.12.2020, 5:10, Новости дня
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Атомная подводная лодка и два ракетных крейсера американских ВМС вошли в Персидский залив, сообщила пресс-служба пятого флота ВМС США, который базируется на Бахрейне.

Через Ормузский пролив в Персидский залив вошли атомная подводная лодка «Джорджия», несущая до 154 крылатых ракет «Томагавк», а также ракетные крейсеры «Порт-Ройал» и «Филиппин си», передает ТАСС.

«Платформа также может быть конфигурирована таким образом, чтобы брать на борт до 66 военнослужащих сил специальных операций», – говорится в пресс-релизе пятого флота про субмарину «Джорджия». В документе не уточняется, есть ли на борту подводной лодки спецназовцы.

«Присутствие «Джорджии» демонстрирует приверженность США региональным партнерам и безопасности на море при помощи всего потенциала (сил и средств», сохранения готовности отразить любую угрозу в любое время», – подчеркивается в заявлении.

В нем не поясняется, как долго «Джорджия», «Порт-Ройал» и «Филиппин си» будут находиться в Персидском заливе.

Напомним, в конце ноября авианосец ВМС США «Нимиц» отправился в Персидский залив «для реагирования на любую угрозу и сдерживания любого противника (…) во время сокращения численности сил» США в Ираке и Афганистане. В Пентагоне объяснили отправку авианосца в Персидский залив необходимостью «иметь в регионе дополнительный оборонительный потенциал на случай любых непредвиденных обстоятельств». 



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