Мнение: Анонс 22-го теста

22.12.2020, 4:56, Разное

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В среду (23-го декабря) примерно в 11 по Москве будут продаваться места на новое тестирование.

Сам тест будет 27-го декабря, в воскресенье.

Так как время предновогоднее, я решила совместить тестирование и новогоднее программирование.

Поэтому этот тест будет на тему ресурсов, а после теста до 31 декабря я всем участникам дам ключ, как по своим ответам на этом тесте легко составить индивидуальный план по прокачке всех ресурсов.

У нас однажды уже был тест по ресурсам. Кинете в комментарии ссылки на разборы того теста, чтобы новые могли почитать?

Этот тест по ресурсам будет совсем другой, но тоже про архетипы, как и тот. И немного про магию.

Тот тест я не разобрала до конца, но обязательно это сделаю, как и все остальные, до завершения полного цикла тестирований.

Чтобы хорошо разбираться в теме Разморозки, необходимо иметь представление о всех ресурсах.

Круг ресурсов – это не только ваша ОЗ, не только ваше место в социуме и ваши главные опоры.

Прокачка ресурсов – это процесс получения жизненной энергии и процесс построения личности. Когда вы не занимаетесь ни одним из ресурсов, вы не живете, вы находитесь в состоянии саморазрушения.

Поправить настройки личности, то есть локус контроля и самооценку, можно только в процессе деятельности и прокачки какого-то ресурса, умозрительно нельзя.

То есть ресурсы личности – это неотъемлемые части личности, 12 ее идентификаций.

Ресурс любви, на примере которого мы, в основном, изучаем локус контроля, фокус внимания, самооценку и границы – собирательный для других ресурсов.

В каждом ресурсе есть Я и некий Другой, и прокачка ресурса заключается в том, чтобы научиться его любить и быть любимым.

Мы не должны забывать, что ресурсов 12, и для своей устойчивости, и для полноты энергией человек должен заниматься разными ресурсами, в идеале – всеми.

Новый год традиционно посвящают подведению итогов, но это лучшее время для программирования следующего года. Это конец одного масштабного цикла и начало другого.

Много лет назад я рассказывала про 12 дней января, когда можно программировать следующий год. Это широко распространилось по Сети, исказилось и деградировало, но стало очень популярным, как все упрощенное, дающее иллюзию, что можно за 12 дней обеспечить себе новый счастливый год. Понятно, что у большинства это превращается в 12 дней бессмысленных ритуалов ради собирания шкатулки.

Я хочу предложить другой подход.

На самом тесте планирования не будет, там будет изучение 12 ресурсов в процессе решения 12 задач.

А вот после теста я расскажу, как решенные на тесте задачи с помощью ключа превращаются в индивидуальную программу вашего 2021 года и почему это так работает.

Я покажу на тесте новый принцип восприятия ресурсов, который позволит взглянуть на ресурсы не так, как вы привыкли смотреть.

Чувствуете новогоднее настроение, друзья? Какое?

Был ли прогресс в плане ресурсов в этом году?

Были ли крупные изменения?