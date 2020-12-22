 

Мнение: Гульфикгейт

22.12.2020, 4:48, Разное
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ФСБ осерчала на Навального. И назвала видеозапись разговора Навального с предполагаемым соучастником покушения на его жизнь «спланированной провокацией» и «дискредитация ФСБ России и ее сотрудников».

«Видеоролик с "телефонным разговором", опубликованный Навальным, является подделкой», — заявили в центре общественных связей ФСБ.

Но при этом отметили, что использование способа подмены номера абонента — это «известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях».

Похоже, в ФСБ сами запутались и нас хотят запутать. Если видеозапись подделка, то причем тут «известный прием иностранных спецслужб» с подменой номера абонента?

И что в таком случае подделка? Сотрудник ФСБ, которому позвонил Навальный, ненастоящий? Его уволили со службы за сутки до разговора с Навальным? А в день разговора его арестовали и он уже дал показания, что его еще три года назад его завербовало ЦРУ? И это по заданию ЦРУ он «присматривал» за Навальным?

Похоже, права Юлия Латынина, это какой-то Гульфикгейт. И у этого блокбастера, видимо, еще будет продолжение.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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