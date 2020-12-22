Мнение: Советский “каршеринг”

22.12.2020, 4:42, Разное

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Интересный и познавательный материал о том, как при Хрущеве был организован прокат автомобилей для граждан или как это ныне модно называть "каршеринг".

Прокат автомобилей по-советски

Если кто думает, что "каршеринг"-прокат автомобилей в России появился только в недавнее время, то это будет неправильно. Оказывается он был и в СССР. Первый пункт проката открылся в Москве в июле 1956 года с подачи тогдашнего руководителя СССР Н.С. Хрущева.

По мнению Хрущева, в условиях оживления экономики страны после войны, учитывая ограниченные возможности автопрома по выпуску личных машин в требуемых объемах, прокатная система позволяла обойтись в 10-15 раз меньшим числом автомобилей.

В 1956 году Первый московский пункт проката имел в активе 80 автомобилей. К 1962 году пункты проката появились уже в 40 городах СССР, в которых машину можно было взять напрокат на срок от трех часов до одного месяца.

11 марта 1959 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург) открылся пункт проката, в котором только Волг (М-21) было 20 единиц. В ноябре того же года в Свердловске даже прошла рекламная кампания: «Свердловское автохозяйство выдаёт напрокат автомобили М-21 «Волга», М-20 «Победа», «ГАЗ-69». Обращаться по адресу: ул. Шейнкмана, 29».

Основными прокатными автомобилями были М-20 «Победа», «Москвич-407» и внедорожник «ГАЗ-69». Срок проката составлял от 3 часов до 1 месяца. Можно также предположить, что в прокат попадали бывшие таксомоторы. К примеру каков был состав Первого московского пункта проката: из 80 автомобилей 9 имели пробег свыше 250 тыс. километров, 24 — от 200 тыс. до 250 тыс., 37 — от 100 тыс. до 200 тыс. и 10 — до 100 тыс.

Была такая информация, что чтобы взять машину машину напрокат требовалось получить разрешение в клубе туристов. Всем или только тем, кто отправлялся в дальние поездки, неизвестно:

Из воспоминаний автотуристов того времени:

"…После получения прав мы с Васей Великим — моим одногруппником, оформили абонементы на прокат автомобиля: при Хрущёве были в городах такие образования — пункты проката автомобилей. Там можно было взять «Москвич-407» или внедорожник «ГАЗ». Я воспользовался услугами проката дважды. Каждый раз хорошо «пощекотал» нервы, второй раз даже получил удовольствие от езды по новой окружной дороге вокруг г.Львова, т.к. машина была неплохая, только колёса были лысые. Развил скорость 90 км/час! Эти прокатные пункты просуществовали недолго. А жаль! Условия проката там были вполне сносные. Некоторые люди даже к морю с семьей путешествовали! Но всё хорошее почему-то быстро заканчивается…"

Расценки на прокатные автомобили в СССР

Прокат был доступен простым людям, и известны случаи, когда группа товарищей брала прокатные машины для длительных поездок на юг, в том числе из Москвы в Крым.

После 1964 году все пункты проката были закрыты. Якобы, по причине убыточности. Поговаривали, что из-за дефицита запчастей предприимчивые советские граждане использовали прокатные машины в качестве "доноров", снимая с них нужные исправные детали и устанавливая взамен старые с собственных автомобилей.

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Хотя это все таки навряд ли соответствует дейтсвительности. Автомобилей у советских граждан было в собственности не так много, чтобы снимать на замену с прокатных запчасти. Незачем это было.

Скорей всего причиной было то что прокатные автомобили бравшие в прокат граждане не берегли, а обслуживание прокатных автомобилей лежало на таксомоторных парках. А им эта забота была просто не нужна…

К концу 60-х годов прокат автомобилей в СССР окончательно захирел и сошел на нет…

https://amarok-man.livejournal.com/5681012.html – цинк