Построение нового типа отношений великих держав – Китая и России

22.12.2020, 4:24, Разное

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15 декабря член Госсовета и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и министр обороны РФ Сергей Шойгу официально подписали протокол о продлении срока действия Соглашения между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Российской Федерации об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года, договорившись продлить действие соглашения сроком на 10 лет. Министры обороны двух стран также провели специальную видеоконференцию с этой целью, подчеркнув, что обе стороны обеспечат эффективную реализацию соглашения и на этой основе укрепят практическое сотрудничество между армиями двух стран, чтобы еще больше обогатить содержание всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху.

Важный символ особых отношений между Китаем и Россией

Одиннадцать лет назад в качестве одного из важных достижений 14-й регулярной встречи премьер-министров Китая и РФ стороны подписали соглашение между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Российской Федерации об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей (далее – Соглашение), ставшее важной вехой в укреплении стратегического взаимного доверия между Китаем и Россией. Срок действия соглашения истекает 16 декабря этого года. Успешное возобновление этого важного Соглашения министрами обороны двух стран в полной мере отражает высокий уровень и специфику всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху.

Создание механизма взаимного уведомления государств о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей должно основываться на хороших двусторонних отношениях и высокой степени политического взаимного доверия. Такие двусторонние механизмы редко создаются между крупнейшими мировыми державами. В настоящее время Китай создал такой механизм взаимного доверия лишь с одной страной – с Россией. Продление действия этого механизма не только подтверждает позитивные результаты реализации соглашения между двумя сторонами за последние 10 лет, но и доказывает зрелость, стабильность и устойчивость двусторонних отношений между Китаем и Россией.

Общий вклад Китая и РФ в мир

Возобновление соглашения между Китаем и Россией – еще одна практическая мера по реализации договоренностей между лидерами двух государств и по совместному поддерживанию глобальной стратегической стабильности. В 2016 и 2019 годах главы Китая и РФ подписали и обнародовали Совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности и совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху. В этих документах четко оговорено, что обе стороны полны решимости углублять стратегическое взаимное доверие, укреплять стратегическое сотрудничество, твердо поддерживать глобальную и региональную стратегическую стабильность, а также придерживаться совместной работы «в целях сохранения и упрочнения с большим трудом сформированной системы международных механизмов в сфере нераспространения и контроля над вооружениями». Эти заявления являются не только политическими прокламациями обеих сторон, они воплотились в ряд практических действий.

В последние годы Китай и РФ поддерживают тесную координацию и сотрудничество по таким стратегическим вопросам безопасности, как ядерная, ракетная, противоракетная и космическая безопасность; а также по таким «острым вопросам», как ядерная проблема на Корейском полуострове, иранская ядерная проблема и спор о химическом оружии в Сирии. В различных ситуациях и на различных уровнях две державы вносят важный вклад в поддержание международного и регионального мира и безопасности, демонстрируя поддержку многосторонности и процесса контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия.

На фоне того, что отдельные страны беспричинно ведут великодержавную конкуренцию, проводят политику односторонности, часто нарушают договоры и выходят из ранее созданных групп, Китай и РФ возобновляют Соглашение, подав личный пример великим державам в укреплении стратегического взаимного доверия, углублении взаимовыгодного сотрудничества и стремлении к общему миру и безопасности, а также ответив практическими действиями на вопрос о том, как построить новый тип международных отношений в условиях новой эпохи и как сообща строить спокойный и безопасный мир.

Безграничное дружественное сотрудничество между Китаем и Россией

В условиях сложной и изменчивой внешней среды китайско-российские отношения под стратегическим руководством глав двух государств выдержали международные изменения, новую коронавирусную эпидемию и ряд других испытаний, продемонстрировав сильную устойчивость и долговечность. Улучшение отношений между Китаем и Россией и углубление стратегического сотрудничества между двумя странами соответствуют общим интересам двух стран, а также ожиданиям международного сообщества и следуют тенденциям эпохи мирного развития.

Председатель КНР Си Цзиньпин ясно дал понять, что Китай и Россия, как партнеры по всеобъемлющему стратегическому партнерству, нуждаются в тесной стратегической связи и сотрудничестве. Член Госсовета и министр иностранных дел Ван И сказал: «Объединение Китая и РФ определенно является самой близкой, самой сильной, самой зрелой и самой стабильной комбинацией отношений великих держав, при котором страны живут в гармонии, такое взаимовыгодное сотрудничество между странами стало эталоном и классической моделью международных отношений. Для китайско-российских отношений нет определения “самые лучшие”, есть только “еще и еще лучше”; для китайско-российского сотрудничества нет знака паузы, есть только маршевое движение вперед».

Надеемся, что Китай и РФ воспримут возобновление соглашения как возможность еще больше укрепить стратегическое сотрудничество «с опорой друг на друга», будут активно служить «якорем стабильности» для поддержания мира и безопасности во всем мире и продолжать вливать позитивную энергию и здоровое развитие в международные отношения.