В США опасаются появления российской базы на Кипре

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22.12.2020, 4:24, Разное
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20 декабря 2020 |Источник: NEWS.ru |Автор: Игорь Январёв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никосию назвали уязвимой для влияния со стороны Москвы

Россию подозревают в желании создать военную базу на Кипре. По крайней мере, такую гипотезу выдвигают в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), анализируя расстановку сил в Средиземноморье. Москву считают влиятельным игроком в регионе, однако называют её политику угрозой для американских интересов.

Эксперты CSIS обращают внимание на уязвимость Кипра перед российским влиянием в своём докладе «Обеспечение интересов США в Большом Средиземноморье».

Несмотря на то что присутствие РФ в порту Тартус в Сирии вызывает беспокойство, оно обещает стать ещё большей проблемой, если российская сторона сможет использовать свои значительные экономические рычаги воздействия на соседний Кипр (государство — член ЕС) для создания там своей базы, — говорится в исследовании аналитического центра.

Исследователи констатируют, что главным инструментом Москвы остаётся поддержка «сильных лидеров» в обмен «на обещание будущих экономических выгод».

РФ также умело использует историческую, религиозную и культурную близость для завоевания благосклонности, — отмечается в докладе CSIS. — Это особенно эффективно в Боснии, Черногории, на Кипре и в Ливане, везде, где православная церковь обеспечивает рычаги воздействия.

С экономической точки зрения РФ является крупнейшим игроком в сфере прямых инвестиций, банковского дела, недвижимости и туризма, считают американские аналитики. По их словам, это особенно заметно на Кипре и в Черногории.

Такой экономический вес даёт потенциальные инструменты влияния на политику Кипра и Черногории в рамках Европейского союза и НАТО, — говорится в исследовании аналитического центра.

Версия о том, что Никосия становится «троянским конём» Кремля, появилась в этом году — на фоне обсуждения санкций против Минска на уровне ЕС. Так, первый пакет европейских ограничительных мер против белорусского руководства было решено ввести спустя пять дней после президентских выборов — в ходе видеоконференции глав МИД Евросоюза 14 августа, но его введение в действительности растянулось до начала октября из-за того, что рестрикции со своей стороны блокировал Кипр, который требовал от евросообщества более жёсткой позиции в оценке турецкой политики в Средиземноморье.

Не случайно Вашингтон обусловил дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Никосией её отказом предоставлять в перспективе доступ к своим портам кораблям Военно-морского флота (ВМФ) России. Как обращал внимание помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, запрет на доступ к гаваням российским военным кораблям и другие сопутствующие меры являются частью американской стратегии, касающейся Восточного Средиземноморья, и закона об энергетическом партнёрстве от 2019 года. Движение в этом направлении, по словам Купера, может окончательно разморозить оружейное эмбарго в отношении Кипра и дать ему доступ к оборонной продукции, в отношении которой действует режим экспортного контроля ITAR. Однако администрации президента США «надо видеть дальнейшие гарантии», что кипрская сторона всё понимает и готова сотрудничать.

Тем не менее на Кипре нет единого мнения по поводу необходимости выполнять американские требования. В Никосии считают благосклонность США важным «предохранителем» от возможного регионального столкновения с Анкарой, однако не хотят давать однозначный отказ ВМФ РФ. В то же время это совсем не значит, что власти островного государства рассчитывают предоставить российской стороне место для военной базы.



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